Pánik Milánóban: így érkeztek a Ludogorec futballistái

A Ludogorec játékosai és a szakmai stáb tagjai is orvosi maszkokat és gumikesztyűt viselve szálltak le a repülőgépről Milánóban. A bolgár bajnokcsapat Európa-liga-meccset játszik csütörtökön az Internazionale ellen, de az már korábban biztos volt, hogy a koronavírus miatt zárt kapuk mögött.

A járvány miatt Lombardia több városában is karantént vezettek be a koronavírus miatt, és az óvintézkedések része, hogy nem lehetnek nézők a lelátón. A legjobb 32 között rendezett visszavágóra Antonio Conte csapata idegenben 2-0-s előnyt harcolt ki, viszont a bajnokságban elmaradt a hétvégi meccse, és a következő, Juventus elleni rangadót is zárt kapuk mögött rendezik Torinóban.

Ecco come sono atterrati i giocatori del #Ludogorets ??????pic.twitter.com/yKBhhxPrH7 — Calciomercato Inter (@InterCM16) February 26, 2020

Olaszországban eddig több mint 300 fertőzöttet diagnosztizáltak, eddig 12 áldozata van a koronavírusnak.

#Ludogorets players arrive into Milan wearing masks, ahead of their Europa League match at #Inter tomorrow #coronavirus pic.twitter.com/yG3yYRm2NC — Daniella Matar (@DaniellaMatar) February 26, 2020

