Esti BL-rangadó a koronavírus árnyékában

A Juve nem akar úgy járni, mint tavaly.A 2019-es nyolcaddöntőben, ugyancsak idegenben játszva az első mérkőzést, 2-0-ra kikapott az Atlético Madridtól, s csak Cristiano Ronaldo zsenialitásának köszönhette, hogy mégis továbbjutott. Maurizio Sarri figyelmeztetett arra, hogy Lyonban sem vár rájuk könnyű másfél óra.

Az elmúlt napokban a mérkőzéssel kapcsolatos alapkérdés volt, hogy elkísérhetik-e a Juve szurkolói a csapatot. Nincs hivatalos tiltás, elindulhattak a szurkolók. Sarri a sajtótájékoztatón odaszúrt egy kicsit a kérdést szerinte túldimenzionáló franciáknak: "Ez európai probléma, nem csupán olasz. Olaszországban 3500 tesztet csináltak a koronavírus miatt, persze, hogy több a pozitív eset. Franciaországban eddig csak 300 mintát elemeztek, persze, hogy kevesebb a pozitív. Ha ugyanannyit csináltak volna, ugyanannyi lenne a pozitív. Szóval a mi szurkolóinknak minden joga megvan arra, hogy itt legyenek.”

Beszélt az ellenfélről is: „A Lyon veszélyes csapat, amely berendezkedhet kontrákra is, de képes arra, hogy mélyen védekezve kontrollálja a játékot. Nem érdemtelenül jutottak el a Bajnokok Ligája ezen szakaszába, csak kiváló teljesítménnyel érhetünk el itt jó eredményt.”

Sarri természetesen dicsérte Cristiano Ronaldo formáját, szerinte a portugál nemcsak a mérkőzéseken szerzett góljaival emelkedik ki, hanem elkötelezett edzésmunkájával is. A portugál szupersztárnak elképesztő a statisztikája a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában. Több gólt szerzett eddig a BL-tavaszokon (65), mint Messi (113) és Raúl (71) a teljes, tehát a csoportszakaszokat is figyelembe vevő teljes történetében. A teljes BL-teljesítményét nézve (127 gól), többnél jár, mint az eddig valaha a BL-ben részt vett csapatok közül 119, köztük például az Atlético Madrid, az AS Monaco, vagy a PSV.

Ami a várható összeállításokat illeti, az olaszoknál kérdéses a napokban felépült Gonzalo Higuaín játéka, könnyen elképzelhető, hogy csak csereként kap szerepet. A várható tizenegy: Szczęsny – Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro – Bentancur, Pjanić, Rabiot – Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Ha így lesz, játszik egy olyan futballista is a Juvéban (Miralem Pjanić), aki korábban a Lyont erősítette. A Lyon kapuját Ronaldo honfitársa, Anthony Lopes védi majd, a többiek: Denayer, Marcelo, Marcal – Dubois, Guimarães, Tousart, Aouar, Cornet – Toko Ekambi, Dembélé. Az OL fiatal középpályása, az algériai származású francia Houssem Aouar felkeltette a Juventus érdeklődését, a jövő szempontjából neki különösen fontos ez a találkozó.

A Lyon az utóbbi időben nagyon sok, nagyon jó játékos eladásával hizlalta a bankszámláját. Az elmúlt három évben kilenc (!) játékost adott el közel húszmillió euróért vagy többért, köztük olyan futballistákat, mint Tanguy Ndombélé, Alexandre Lacazette, Ferland Mendy, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti és Nabil Fekir.

A mérkőzés 21 órakor kezdődik, a Spíler 2 közvetíti.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Marco