Újra kellett kezdeni a budapesti Giro útvonal-engedélyezési eljárását

Korábban már meghatározták a májusi budapesti Giro d'Italia nyitó szakaszát, az olasz partnerrel pedig végig is járták - mondta el az InfoRádióban Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. "A kapcsolódó engedélykérelmeket már be is adtuk a Fővárosi Önkormányzathoz" - tette hozzá.

Idő közben viszont kiderült, hogy a Lánchíd felújítása addig nem történik meg, és ez mindenkit arra késztetett, hogy átgondolják azt, amit korábban rögzítettek.

"Amikor a múlt hét végén itt voltak az olasz szervezők, végigjártuk a lehetőségeket, mondtuk nekik, hogy Budapesten nagyon sokat jelentene, ha az alsó rakpartot és a 2-es villamost nem kellene lezárni, valamint a Margit híd is megmaradna a forgalomnak; ezt figyelembe véve ideálisabb lenne a mezőnynek, ha

egyből keresztülmenne a Lánchídon a Hősök tere felől,

elfordulna balra a Clark Ádám téren, a Várkert rakparton elmenne az Attila útig, azon vissza az Alagútig, ott újra elérné a Clark Ádám teret, a Fő utcán keresztül a Batthyány térig menne, majd megfordulna és az eredeti úton felmenne a Várba" - vette végig tételesen Révész Máriusz.

Ezáltal tehát megmaradna a városnak észak-déli irányban a Hungária gyűrű mellett a rakpart is.

Az olaszok elfogadták a javaslatot, a Fővárosi Önkormányzat illetékes főosztályánál pedig azt javasolták, hogy vonják vissza a szervezők a korábbi előzetes útvonalkérelmet, és újat nyújtsanak be - majd azok után, hogy a kerületek hozzájárulását megszerezték, most ez van folyamatban.

Az engedélyezés egyébként azért nem lesz túl gyors, mert az útvonalak mentén tartandó rendezvényeket is meg kell határozni, az ottani hangosításokhoz, színpadokhoz is engedélyt kell kérni, de Révész Máriusz úgy tudja, halad minden a maga útján, a fővárossal is gördülékeny az együttműködés.

A rendezvény mellé csoportosított 7,8 milliárd forintból pedig ki kell jönnie a Nemzeti Sportügynökségnek, elegendőnek kell lennie ennek a keretnek a rendezvényre és a kísérőprogramokra.

Gy. Németh Erzsébet kultúráért felelős főpolgármester-helyettes az InfoRádiónak megerősítette az összeget, és azt is, hogy Budapestnek fontosak a nagy sportesemények, ám garancia van arra, hogy "a budapesti lakosoknak egyetlen fillérjébe sem kerül" a Giro d'Italia.

