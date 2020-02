Leleplezték az új Mercedest, bajban lehet a Ferrari

A versenygép meg is teszi az első tesztkilométereket Silverstone-ban, a teljes mezőny számára az első hivatalos teszt pedig jövő szerdán kezdődik Barcelonában.

"Természetesen egyelőre fogalmunk sincs arról, hogy hogyan állunk a többiekhez képest" - jelentette ki a címvédő és hatszoros világbajnok brit Lewis Hamilton, hozzátéve, hogy télen minden eddiginél jobb felkészülési időszakot teljesített. "Fizikailag és mentálisan úgy érzem, hogy még magasabb szinten vagyok, mint tavaly ilyenkor" - mondta a 35 éves versenyző, aki ha az idén megnyeri pályafutása hetedik vb-címét, akkor beállítja a legendás német Michael Schumacher rekordját.

Love is in the air ? Introducing the #W11!! pic.twitter.com/E4UaT84DRl