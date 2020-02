Két olimpiai bajnokot győzött le Szabó Tünde államtitkár

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke szerint nem volt kérdés, hogy Szabó Tündét, az sportért felelős államtitkárt jelöli a szövetség a LEN tisztújításán. Az elnök úgy látja, hogy az egykori olimpiai ezüstérmes úszót a sporteredményei, majd az úszószövetségben végzett főtitkári munkája is alkalmassá teszi az új funkciók betöltésére.

"Államtitkárként is a magyar úszás elhivatott támogatója, és a megszerzett tudását, tapasztalatát és befolyását jól tudja majd kamatoztatni a LEN-ben" – mondta Wladár Sándor, és hozzátette, nemcsak a LEN végrehajtó bizottságába jelölték, hanem az alelnöki posztra is. A májusi budapesti tisztújító kongresszuson döntenek róla, de a honi elnök biztos benne, hogy meglesz a kellő támogatottsága, mert Magyarország annyiszor nyújtott segítő kezet a LEN-nek, nem kérdés, hogy jár ez a megtisztelő jelölés.

Szabó Tünde Gyárfás Tamás sportdiplomáciai nyomába léphet, az úszószövetség korábbi elnöke ellen jelenleg büntetőeljárás folyik, ezért – noha Wladár Sándor szerint kiválóan végezte a munkáját a LEN-ben – az ő megbízatását nem lehet meghosszabbítani.

Több jelölt is pályázott a LEN-posztokra, de Szabó Tündét az úszószövetség elnöksége száz százalékban támogatta, és az elnök szerint teljes konszenzus van az államtitkár támogatásáról. Wladár Sándor személyiségi jogokra hivatkozva nem akarta elárulni, hogy kik indultak még a jelölésért, csak annyi mondott el, hogy két olimpiai bajnok is volt közöttük. "Kiváló sportemberek és sportvezetők, de most ez a döntés született. Én Szabó Tündét támogattam" – mondta Wladár Sándor.

