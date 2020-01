Szujó Zoltán felel a magyar autó- és motosport fejlesztési stratégiájáért

Szujó Zoltán szerda reggel az M4 Sportnak elmondta: az innovációért és technológiáért felelős miniszter, Palkovics László felkérésére annak a csapatnak lett a tagja, amely megalkotja a magyarországi autó- és motorsport fejlesztési stratégiáját, és ahhoz, hogy ez a stratégia megvalósuljon, valamint jó irányba menjen, összefogásra van szükség.

Közölte: nagyon sok szereplője van ennek a területnek, a létesítmények képviselőitől kezdve a versenyzőkön át a szövetségekig. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy nem lenne hiteles, ha összefogásra szólítana fel, vagy arra kérné a szereplőket, miközben az ő szakmai életében is vannak elvarratlan szálak, kibeszéletlen konfliktusok.

"Volt időszak, amikor nem voltam alkalmas egy ilyen párbeszédre, úgyhogy most szeretném megragadni az alkalmat, hogyha bárkit megbántottam itt az M4 Sportnál, a közmédiánál, amelyet ugye Székely Dávid csatornaigazgató vezet, akkor azért most elnézést kérek ennek a jegyében" - nyilatkozta, utalva arra, hogy korábban egy közvetítési nehézség után állt fel a közmédiánál. Hozzátette: van egy ügy, ami személy szerint számára is nagyon fontos, és nem szeretné, ha ő bármiféle akadálya lenne annak, hogy az eljusson a nyilvánossághoz.

Nyitókép: MTVA/Zih Zsolt