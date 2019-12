A tavaszi játékoskeretről is beszélt Rebrov

A bajnoki címvédő férfi csapat vasárnap 1-0-ra nyert a DVTK vendégeként, így sikerrel zárta a 30. bajnoki cím és az Európa Liga-szereplés miatt (is) emlékezetes 2019-es esztendőt. Az idényzáró meccs után a vezetőedző, Szerhij Rebrov értékelt a fradi.hu-n.

"Az ilyen rangadók mindig nehéz meccsek, de most különösen nehéz volt egy olyan időszak után pályára lépni, amikor hónapok óta heti két meccset játszottunk – kezdte Rebrov. - Ellentétes félidőket láthattunk. Az elsőben többet birtokoltuk a labdát, a másodikban viszont már látszott rajtunk a fáradtság. Nehéz őszi szezonon vagyunk túl, ezért szeretnék köszönetet mondani a játékosaimnak, hiszen nagyon jól helytálltak".

Szerhij Rebrov elmondta, hogy a szünetben még nem látta fáradtnak játékosait, ám a második játékrészben igen, ezért változtatott több ponton.

Újságírói kérdésre válaszolva beszélt a jövő év céljairól és várható keretéről is. "Ha a mostanit összehasonlítjuk az előző szezonnal, láthatjuk, hogy korábban csak egy helyen kellett helytállnunk, mégis végig küzdöttünk a Vidivel, most viszont, hogy több sorozatban is érdekeltek voltunk, vezetjük a bajnokságot és szerintem elég jól képviseltük Magyarországot az Európa Ligában is. Előre kell tekintenünk, jövőre szeretnénk megvédeni a címünket. A játékoskeretet illetően ne számítsanak komoly változásokra.

Persze, a motiválatlan játékosok helyére a télen is van lehetőség újakat szerződtetni, ám én nagyjából a jelenlegi kerettel képzelem el a folytatást".

A miskolci mérkőzéssel befejeződött az NB I 2019/2020-as idényének őszi időszaka. A Ferencváros számára a folytatás január 25-én kezdődik, akkor a Paksot fogadják a Groupama Arénában.

