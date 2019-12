Ezért tette oda magát Hamilton a szezonzárón tét nélkül is

Lewis Hamilton már friss hatszoros világbajnokként is nagy fölénnyel nyerte a szezonzáró Formula-1-es Abu-dzabi Nagydíjat. A brit pilótával ezúttal a másodikként célba érő holland Max Verstappen sem tudta tartani a lépést, a Ferrarinak pedig esélye sem volt a közelébe kerülni.

"Ez Hamilton szemszögéből nézve azért kifejezetten jó, mert a szezon második fele eléggé vegyes képet mutatott,

többen is a nyakára nőttek, de a végén így azért megmutatta, hogy ő az úr a háznál,

és ennél jobban nem is lehet zárni egy olyan évet, ami az ő abszolút sikerével zárult. Mindez közben már hadüzenet is 2020-ra, hogy bárki, aki a világbajnoki címet kinézte magának, kösse fel a nadrágot, mert ő még itt van" - elemzett az InfoRádióban Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője.

A most vasárnapi, szezonzáró futamgyőzelmet a szakértő "klasszikus" győzelemnek titulálta, ahol a győztes mindent megnyert, amit meg lehetett: övé volt az első rajtkocka, a futamgyőzelem és a plusz pontot jelentő leggyorsabb kör is.

A Ferrarinál a taktika már az időmérőn sem működött, a futamon pedig kikapott a Red Bull-os Max Verstappentől, sőt Sebastian Vettel (Ferrari) még Valtteri Bottas (Mercedes) mögött is végzett jócskán, az összetettben pedig Hamilton, Bottas, Verstappen lett az első három sorrendje, ferraris tehát nem fért fel az összetettbeli dobogóra. Ahhoz képest, hogy milyen erős volt a Ferrari bizonyos pályákon, és az időmérők nagyjából felén igen gyorsak is voltak, ez a maranellóiaknak nagy csalódás lehet. Erről Vámosi Péter azt mondta: "tovább megyek: 2008 óta kis túlzással

2008 óta kis túlzással lábon lövi magát a Ferrari,

pilótastratégiailag is, cserélgetnek világbajnokot világbajnokra, még Fernando Alonsóval sem jutottak dűlőre, és most Sebastian Vettel is küzd ezzel a teherrel. Michael Schumacher után ő is bizonyítani akar, de ebbe Alonsónak is beletört a bicskája. Tény viszont, hogy Charles Leclerc - pláne csapaton belüli újoncként - megmutatta, hogy bár a Ferrari ritkán nyúl fiatal pilótához, lehet fényesen bizonyítani a Ferrarinál, és végképp elnyerhette olyanok bizalmát, akik eddig nem hittek ebben."

Max Verstappenre kitérve elmondta, a 2020-as vb lesz az az alkalom, amikor a holland beírhatja magát a sportág történelemkönyvébe mint legfiatalabb világbajnok, és ő is lehet Vámosi Péter szerint az, aki megakadályozza Lewis Hamiltont Michael Schumacher hihetetlen rekordjának elérésében - utóbbi hétszeres világbajnokként fejezte be a versenyzést.

Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno