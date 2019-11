Meglepetések az Európa-bajnokság sorsolási kalapjaiban

A listából kiderül, hogy a címvédő portugálok csupán a harmadik, a világbajnok franciák pedig a második kalapba kerültek, az ukránokat viszont az első kalapba sorolták, mivel az erősorrendet kizárólag a selejtezősorozatban elért eredmények alapján határozták meg.

A június 12. és július 12. között sorra kerülő, részben budapesti rendezésű kontinenstorna 24 csapatos mezőnyéből egyelőre húsz válogatott ismert. A további négy résztvevő a márciusi pótselejtezőről jut ki. Utóbbi sorsolását pénteken Nyonban tartják, az Európa-bajnokság csoportbeosztását pedig jövő szombaton, Bukarestben készítik el.

A torna történetében először a 2020-as Eb-t 12 ország egy-egy városában rendezik, Budapest mellett London, Glasgow, Dublin, Amszterdam, Koppenhága, München, Bilbao, Róma, Bukarest, Szentpétervár és Baku lesz házigazda. A nyitómeccsre Rómában, a döntőre Londonban kerül sor.

Az UEFA szabályai szerint biztonsági okokból Oroszország és Ukrajna, Bosznia-Hercegovina és Koszovó, valamint Szerbia és Koszovó biztosan nem kerülhet azonos csoportba.

Az Európa-bajnokság sorsolási kalapjai:

1. kalap: Belgium (B csoport), Olaszország (A csoport), Anglia (D csoport), Németország (F csoport), Spanyolország (E csoport), Ukrajna (C csoport)

2. kalap: Franciaország, Lengyelország, Svájc, Horvátország, Hollandia (C csoport), Oroszország (B csoport)

3. kalap: Portugália, Törökország, Dánia (B csoport), Ausztria, Svédország, Csehország

4. kalap: Wales, Finnország, valamint a pótselejtező négy továbbjutója.



Amit eddig tudni lehet a csoportbeosztásokról:



A csoport (Róma és Baku): Olaszország

B (Koppenhága és Szentpétervár): Dánia, Oroszország

C (Amszterdam és Bukarest): Hollandia (és ha kijut, Románia)

D (London és Glasgow): Anglia (és ha kijut, Skócia)

E (Bilbao és Dublin): Spanyolország (és ha kijut, Írország)

F (München és Budapest/Puskás Aréna): Németország (és ha kijut, Magyarország)