Az FTC és a Fehérvár sem nyert

A Mezőkövesd 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának rangadóján.

Nem kezdett megilletődötten a Mezőkövesd a Ferencváros vendégeként sem, az idény meglepetéscsapata kifejezetten bátran vállalkozott támadásépítésre, a címvédő pedig - a magyar bajnokságban tőle szokatlanul - gyors kontrákkal veszélyeztetett. A hazaiak nem egy ilyen akcióból, hanem szöglet után szereztek vezetést, de a gól nem változtatta meg a játék képét, sőt, a Mezőkövesd részéről Zivzivadze ziccert hibázott. Az első félidő derekától kiegyenlítetté vált a játék, mindkét fél vezetett szép támadásokat és voltak ígéretes próbálkozások, védenie azonban csak a hetek óta nagyszerű formában lévő Dibusznak kellett egy ízben a szünet előtt.

A folytatásban a vendégek szinte azonnal egyenlítettek, a gól után pedig kissé paprikássá vált a hangulat, amit a játékvezető tíz perc alatt kiosztott négy sárga lappal próbált megfékezni. Amikor ismét a futball került középpontba, a Ferencváros ragadta magához az irányítást, de előbb Szappanos védett nagyot, majd éppen az ő hibáját Boli nem tudta kihasználni óriási helyzetben. A hajrában inkább mezőnyjáték volt helyzetek nélkül, így az eredmény már nem változott a lefújásig.

Ferencváros–Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-0) Groupama Aréna, 7437 néző, v.: Pintér



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Botka, Blazic, Civic - Haratin, Ihnatenko (Leandro, 75.) - Zubkov, Isael (Bőle, 71.), Nguen (Varga R., 82.) - Boli



Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos - Farkas D., Pillár, Katanec, Silye - Pekár, Karnickij, Berecz, Cseri (Vajda, 82.) - Nagy D. (Takács T., 76.; Sajbán, 87.), Zivzivadze



gólszerzők: Ihnatenko (9.), illetve Zivzivadze (49.)



sárga lap: Ihnatenko (45.), Botka (52.), illetve Berecz (50.), Zivzivadze (53.), Pekár (59.)

A MOL Fehérvár FC kétgólos hátrányból fordított Zalaegerszegen, de végül be kellett érnie egy ponttal.

Jó iramú, eseménydús első félidőt láthatott a közönség. Mindkét csapat aktívan futballozott, de a ZTE volt ötletesebb és pontosabb a támadások befejezésénél: Bobál Gergely kétszer is jó helyen állt és higgadtan élt a kínálkozó lehetőséggel. A Fehérvár az utolsó negyedórában sok energiát mozgósított hátránya faragása érdekében, de nem járt sikerrel. Az első 45 percben mindkét együttes sokat próbálkozott kapura lövéssel, nem unatkozott a publikum.

A fordulást követően is lendületben maradtak a csapatok, előbb a ZTE próbálkozott a vendégkapu előtt, majd a Fehérvár bő egy perc alatt két gólt szerezve egyenlített. A félidő közepéhez közeledve egyre több volt a szabálytalanság, a durva belépő, időnként el is szabadultak az indulatok, miközben továbbra is nagy volt az iram. A második félidőben jóval többet támadott a vendégcsapat, amely a hajrában megszerezte harmadik gólját, és úgy tűnt, be is gyűjti a három pontot, az utolsó percekben azonban a ZTE mindent egy lapra tett fel, és kiegyenlített.

ZTE FC-MOL Fehérvár FC 3-3 (2-0) Zalaegerszeg, 4038 néző, v.: Andó-Szabó



Zalaegerszeg: Demjén - Bedi, Lesjak, Bobál D., Tamás (Gergényi, 38.) - Mitrovic, Kocsis - Radó (Devecseri, 54.), Stieber, Babati (Ikoba, 74.) - Bobál G.



Fehérvár: Kovácsik - Nego, Rus (Elek, 83.), Musliu, Hangya - Petrjak, Nikolov, Pantic (Pátkai, 59.), Kovács I. - Hodzic, Milanov (Futács, 74.)



gólszerzők: Bobál G. (6., 25.), Lesjak (93.), illetve Nego (51.), Hodzic (52.), Futács (83.)



sárga lap: Stieber (16.), Kocsis (17.), Mitrovic (45+1.), illetve Hodzic (2.), Pantic (8.), Milanov (13.), Futács (86.)

Az Újpest 3-2-re nyert szombaton az újonc és sereghajtó Kaposvár otthonában. A somogyiak sorozatban a negyedik találkozójukat veszítették el, míg a lila-fehérek három nyeretlenül megvívott mérkőzést követően gyűjtötték be újra a három pontot.

Ugyan az Újpest ragadta magához a kezdeményezést a találkozó elején, a hazaiak már az ötödik percben megszerezték a vezetést. Sőt, a vendég mezőnyfölény ellenére könnyedén növelhették volna előnyüket a hazaiak, de előbb a játékvezető a kapus akadályozása miatt vett el egy gólt a hazaiaktól, majd a felső léc mentette meg az Újpestet.

A fővárosiak a félidő közepén gyakorlatilag helyzet nélkül egyenlítettek, Zsótér gondolt egyet és jó 30 méterről óriási gólt lőtt. Ettől lendületbe jöttek a lila-fehérek, akik a félidő végén Simon révén megfordították az összecsapást, a találathoz újra Zsótér jó lövése kellett, a szélső a kipattanót értékesítette.

A szünet után néhány perccel megduplázta előnyét az Újpest, de pillanatokon belül érkezett a válasz a hazaiaktól, így újra nyílt lett a találkozó. A folytatásban a kaposváriak mindent megtettek az egyenlítésért, az Újpest a csereként beálló Bjarnason révén dönthette volna el a mérkőzést, de a ziccer kimaradt. Az utolsó percekben még voltak lehetőségei a Kaposvárnak - ziccerek maradtak ki -, de az Újpest végül három ponttal távozott.

Kaposvári Rákóczi FC-Újpest FC 2-3 (1-2) Kaposvár, v.: Pillók



Kaposvári Rákóczi FC: Slakta - Nagy J. (Vachtler, 70.), Szabó A., Nagy T., Fodor - Szakály A., Jakimiv (Nagy K., 62.) - Nagy R. (Poplatnik, 66.), Ádám - Balázs Zs., Beliczky



Újpest FC: Banai - Pauljevic, Heris, Ristevski, Burekovic - Onovo, Sankovic - Simon K. (Bjarnason, 78.), Zsótér (Balázs B., 85.), Nwobodo (Szakály P., 90.) - Feczesin



gólszerzők: Balázs Zs. (5.), Ádám M. (53.), illetve Zsótér (27.), Simon K. (43.), Nwobodo (49.),



sárga lap: Nwobodo (34.), Pauljevic (57.)

A Diósgyőr 3-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. A hazai együttes sorozatban második bajnokiját nyerte meg, míg a várdaiak egymás után másodszor veszítettek az NB I-ben.

Nagyon hamar gólt ajándékozott a vendég együttes a hazaiaknak, akik aztán az első félidő túlnyomó részében fölényben futballoztak. A szünet előtti negyedórában megélénkült a Kisvárda játéka, de egyenlíteni nem tudott.

Fordulás után lendületben maradtak a vendégek, melynek köszönhetően öt perc után egyenlítettek, azonban alig tíz perc elteltével tizenegyeshez jutott a DVTK, amely így visszaszerezte a vezetést. A hazaiak a folytatásban is veszélyesebbek voltak, előbb a kapufát találták el, majd az utolsó másodpercekben egy újabb büntető értékesítésével magabiztossá tették sikerüket.

Diósgyőri VTK-Kisvárda 3-1 (1-0) Miskolc, 4268 néző, v.: Berke



Diósgyőri VTK: Danilovic - Polgár, Brkovic, Karan, Tamás M. - Iszlai, Márkvárt - Sesztakov (Prosser, 51.), Rui Pedro, Korbély (Bacsa, 70.) - Hasani



Kisvárda Master Good: Felipe - Melnyik, Protic, Hej, Kravcsenko - Lucas, Cukalasz (Anderson Pico, 82.) - Gosztonyi (Sassá, 66.), Grozav, Bumba - Tischler (Hugo Seco, 33.)



gólszerzők: Sesztakov (3.), Iszlai (62., 11-esből), Rui Pedro (92., 11-esből), illetve Bumba (50.)



sárga lap: Grozav (63.), Cukalasz (76.)

A Debrecen saját közönsége előtt 3-1-re legyőzte a Paksot.

A szemerkélő esőben mindkét csapat sok hibával játszott, helyzetekig pedig egyik gárda sem jutott el az első huszonöt percben. A hazaiak a folytatásban öt perc alatt két gólt is szereztek, a megnyugtató előnyük pedig a szünetig nem forgott veszélyben.

A Paks a második félidőben sem tudott változtatni a játékán, a Debrecen pedig az első NB I-es gólját szerző Kundrák Norbert révén növelte előnyét. A hajrában Böde fejes góljával szépítettek a vendégek, de ennél többre nem futotta az erejükből.

Debreceni VSC-Paksi FC 3-1 (2-0) Debrecen, 2650 néző, v.: Csonka



Debreceni VSC: Nagy S. - Bényei (Kundrák, 57.), Kinyik, Pávkovics, Ferenczi - Szécsi (Pintér Á., 77.), Kusnyír, Csősz, Trujic, Haris - Adeniji (Szatmári, 88.)



Paksi FC: Rácz - Osváth, Lenzsér, Fejes, Szabó J. (Bor, 83.) - Windecker, Simon Á. (Balogh B., 46.) - Könyves, Papp K., Hahn - Böde



gólszerzők: Szécsi (28.), Kusnyír (33.), Kundrák (60.), illetve Böde (81.)



sárga lap: Kinyik (86.), illetve Windecker (12.), Simon (39.), Osváth (93.)

A tabella:

1. MOL Fehérvár FC 11 7 2 2 23-11 23 pont

2. Mezőkövesd Zsóry FC 11 7 2 2 16- 9 23

3. Ferencváros 10 7 2 1 14- 7 23

4. Puskás Akadémia FC 11 6 2 3 19-12 20

5. Budapest Honvéd 11 5 1 5 15-16 16

6. Debreceni VSC 10 5 - 5 20-18 15

7. Újpest FC 11 4 2 5 15-17 14

8. Kisvárda Master Good 11 4 1 6 14-18 13

9. Diósgyőri VTK 11 4 1 6 12-19 13

10. Paksi FC 11 3 1 7 13-22 10

11. ZTE FC 11 2 4 5 17-16 10

12. Kaposvári Rákóczi FC 11 2 - 9 9-22 6

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs