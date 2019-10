Vasárnapra halasztották a suzukai időmérőt a tájfun miatt

A halasztásra az évszázad tájfunjának is nevezett Hagibis miatt került sor.

A harmadik szabadedzést, amit szintén szombatra terveztek, teljesen törölték a programból - számolt be a változásokról a Forma-1 vezetősége és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) az első pénteki szabadedzés előtt.

BREAKING: Saturday's track action at Suzuka has been cancelled due to Typhoon Hagabis.



Qualifying will now take place on Sunday at 10:00 local time.



The race will go ahead at 14:10, Sunday as planned #JapaneseGP ?? #F1 https://t.co/A22Br0wfBs