Hatalmas szörnyeteg közelít Japán felé

A Hagibis tájfun várhatóan Kantó vagy Tokai térségben éri el a legnagyobb japán szigetet, Honsut - figyelmeztetett Kadzsihara Jaszusi, a japán meteorológiai ügynökség előrejelzési osztályának vezetője. Legutóbb a Faxai tájfun csapott le Japánra szeptemberben. Akkor egy ember meghalt, és százharmincan megsérültek. A Tokió mellett fekvő Csiba prefektúrában pedig több ezer háztartásban két hétig nem volt se áram, se víz.

The latest on Super Typhoon #Hagibis:



•Wind gusts to 315 km/h as of Thursday.



•Category 5 equivalent strength.



•2nd strongest storm on Earth in 2019.



•Makes landfall in Japan late Saturday with destructive impacts possible. pic.twitter.com/X3VQKl5YMl