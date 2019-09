Mediterrán meccsnap: mire megy Madrid?

Amikor legutóbb Zinedine Zidane vezette a Bajnokok Ligájában a királyi klubot (a 2017-2018-as idényben), a megnyert kijevi döntőbe a Paris Saint-Germain legyőzésén keresztül vezetett az út. Zidane egyébként is kulcsfigura, nem csupán azért, mert egy francia vezeti majd a Madridot a francia bajnok ellen – feltehetően hasonló megfontolásból került Karim Benzema a L’Équipe címlapjára –, hanem, mert valóban úgy gondolják a klub hívei, hogy az edző a kulcsfigura, vele minden sorozatot megnyert a BL-ben a csapat, nélküle elbukott.

Nyilván a ma esti mérkőzésnek nincs akkora jelentősége, mintha az egyenes kieséses szakaszban játszanák, a papírforma szerint mind a két csapat esélyes a továbbjutásra, bárhogyan is végezzenek a Parc des Princes-ben, ugyanakkor kínál néhány érdekességet a találkozó.

Neymar eltiltott, nem játszhat, így nagy valószínűséggel a Mbappé, Cavani, Neymar trióból senki sem léphet pályára a hazaiak oldalán. Biztosan hiányozni fog az a két szupersztár, akit a Madrid meg akart szerezni az elmúlt hónapokban: Kylian Mbappé és Neymar. Ellenben a PSG kapuját feltehetően Keylor Navas védi majd, aki Zidane és a Madrid diadalokat hozó BL-korszakában az első számú kapus volt. A nyáron ő a Parc des Princes-be, a francia válogatott Alphonse Areola a Bernabéuba igazolt, tulajdonképpen helyet cseréltek. Azzal a kis aprósággal, hogy Areola csak második számú kapus Thibaut Courtois mögött.

Érdekes egyébként, hogy a Madridnak remek az idegenbeli BL-mérlege, a legutóbbi nyolc meccséből csak a CSZKA Moszkva elleni csoporttalálkozót bukta el, ellenben a PSG pedig hazai pályán remek, az elmúlt lassan tizenöt évben, 2004 novembere óta nem kapott ki pályaválasztóként a csoportkörben. Az egyenes kieséses szakasz már más történet, ott 2018-ban a Real Madrid, idén pedig a Manchester United is nyert a PSG ellen.

Van előtörténete az Atlético Madrid-Juventus meccsnek is. Diego Simeone legénysége tavasszal 2-0-ra nyert a Wanda Metropolitanóban az olaszok ellen (kiváltva az edző elhíresült gólörömét), ám a visszavágón Cristiano Ronaldo, mesterhármast szerezve, egymaga fordított. A portugálnak egyébként is nagyon megy az Atlético ellen. Más kérdés, hogy a legutóbbi találkozó óta alaposan kicserélődött mind a két keret, s immár az Atlétinek is akad egy portugál csatársztárja, a mindössze 19 éves Joao Felix, akiben sokan CR7 utódát látják.

Azok után, hogy az angol klubok uralták a 2018-2019-es kupaidényt (csak a Premier Lreague-ben szereplő alakulat jutott fináléba a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is), kedden kikapott a Liverpool és a Chelsea is. Ma a Manchester City és a Tottenham mutatkozik be. Előbbi, amely története során először vág neki úgy a BL-szezonnál, hogy a bukmékereknél a legnagyobb favoritnak számít, Ukrajnában, Harkovban a Sahtar Donyeck ellen lép pályára. A tavasszal döntős Tottenham Pireuszban, az Olympiakosz ellen kezd.

A szerdai program

A csoport

Club Brugge (belga)-Galatasaray (török) 18.55 (Tv: Spíler1)

Paris Saint-Germain (francia) - Real Madrid (spanyol) 21.00 (Spíler2)

B csoport

Olimpiakosz (görög)-Tottenham Hotspur (angol) 18.55 (Spíler2)

Bayern München (német)-Crvena zvezda (szerb) 21.00 (Spíler1)

C csoport

Dinamo Zagreb (horvát)-Atalanta (olasz) 21.00

Sahtar Donyeck (ukrán)-Manchester City (angol), Harkiv 21.00

D csoport

Bayer Leverkusen (német)-Lokomotiv Moszkva (orosz) 21.00

Atlético Madrid (spanyol)-Juventus (olasz) 21.00 (M4 Sport)

Nyitókép: MTI/EPA/Kiko Huesca