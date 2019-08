Bíró Attila: univerzális játékosokra lesz szükség

A szövetségi kapitány megjegyezte: csupán egy kapust fog nevezni, másképp mezőnyjátékostól venné el a helyet, „ami ebben a 11-es létszámban egy nagyon nagy érvágás lenne”. Hozzátette: Gyöngyösi Anikó "titkos aduász", hiszen a center kapusként is volt már válogatott, így vészhelyzetben kapuba állítható.

Bíró Attila szerint még több univerzális, több poszton bevethető játékosra van szükség.

„Az már kevés lesz az olimpiai csapatba kerüléshez, hogy valaki egy poszton kiemelkedőt tud nyújtani. Kell tudni védekezni és támadni, kicsit centerezni, és bekkelni is”

– fogalmazott.

A szakvezető szerint a szövetség és a klubok közti együttműködés jó volt az utóbbi években. Mivel a kluboknak is érdeke, hogy a magyar női válogatott kijusson az olimpiára, így még több közös edzést tervez év közben, erre szeptemberben tesz indítványt a nőiliga-ülésen. Ez esetleg a klubok edzéseinek kárára is mehet, de bízik benne, hogy nem lesz akadálya, főként hogy egy válogatott összetartáson a játékosok is sokat fejlődnek. "Sűrű lesz a klubszezon, de bízom benne, hogy márciusban nem lesz még olimpiai selejtező, és akkor nyugalmasabb lesz a bajnoki szezon második fele. Az Európa-bajnokság sikeréért ugyanakkor a kluboknak is sokat be kell áldozniuk".

A jövő évi Európa-bajnokságot Magyarország rendezheti. A szövetségi kapitány szerint ez semmilyen előnyt nem jelent a csapatnak, ugyanakkor szép számú magyar közönség és jó hangulatú szurkolás várható.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás