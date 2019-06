Tokió költözik be a Duna Arénába

Kéthetes szabadságról érkeztek vissza a válogatott tagjai, de Bíró Attila szövetségi kapitány elégedett volt, mert a vártnál sokkal jobb állapotban kapta vissza játékosait, így több munkát is tudtak elvégezni, mint az edző tervezte. Ráadásul az ausztrál válogatottal edzőmérkőzéseket játszhattak.

"Még egy kis gyorsítás következik a keddi rajtig és a taktikai elemek gyakorlása. Eddig kilenc komoly tétmeccset játszottunk idén, a csapat alapjátéka megvan, ezt kell csiszolgatni" - mondta a kapitány, aki a hazai szuperdöntőn arra is kíváncsi, hogy kiket nyomaszt a hazai közönség, kit dob fel, kinek ad plusz energiát. A 2020. januári budapesti Európa-bajnokság előtt ez is fontos információ lesz.

A Világliga végjátékában jövő kedden kezdődnek a csoportmérkőzések, majd péntektől következik az egyenes kieséses szakasz.

"Nem a rajtra akarunk frissek lenni, hanem a negyeddöntőre. Jövő hét péntekre készülünk igazán. Fontosak a csoportmeccsek is, mert azokon lehet az önbizalmat megszerezni, de a negyeddöntő lesz az első olyan tétmérkőzés, ahol nekünk nyerni kell" - mondta Bíró Attila. A torna győztese automatikusan résztvevője lesz a 2020-as olimpiának, ezért is fontos a jó szereplés.

"A minimum az éremszerzés egy hazai rendezésű világversenyen. A nyári világbajnokságon is ez az elvárás, de természetesen jobb lenne minél előbb kvalifikálni magunkat az olimpiára. Erre lesz még lehetőség a januári Eb-n is, de akkor sem lennék elkeseredve, ha márciusban, a pótselejtezőn egy utolsó másodperccel esett góllal jutnánk ki. Az én ősz hajszálaimnak már mindegy, viszont a cél érdekében bármit" - mondta a kapitány.

Vári Attila, a szövetség elnöke elárulta, hogy a háttérben a szervezői stáb őrületes tempóban dolgozik az előkészületeken.

"Nagyon a nemzetközi szövetség elvárásai is, de a korábbi világversenyekkel magasra tettük magunknak is a mércét" - mondta az olimpiai bajnok pólós, és hozzátette, telt házra számítanak a Duna Arénában, több ezer jegy fogyott már el, sok külföldi szurkoló is érkezik a tornára.

Női Világliga Szuperdöntő, 2019. június 4-9., Budapest, Duna Aréna

Csoportbeosztás

A csoport

Hollandia

Ausztrália

Olaszország

Kína

B csoport

Egyesült Államok

Oroszország

Magyarország

Kanada

Csoportmérkőzések

1. forduló, június 4., kedd

Oroszország-Kanada, 14.30

Hollandia-Kína, 16.15

Egyesült Államok-Magyarország, 18.30

Ausztrália-Olaszország, 20.15

2. forduló - június 5., szerda

Ausztrália-Kína, 15.00

Egyesült Államok-Kanada, 16.45

Hollandia-Olaszország, 18.30

Oroszország-Magyarország, 20.15

3. forduló - június 6., csütörtök

Oroszország-Egyesült Államok, 15.00

Hollandia-Ausztrália, 16.45

Kanada-Magyarország, 18.30

Kína-Olaszország, 20.15

Június 7., péntek, negyeddöntő (a meccsbeosztás a televízióközvetítés függvényében változhat)

A2-B3, 15.00

A3-B2, 16.45

A1-B4, 18.30

A4-B1, 20.15

Helyosztók - június 8., szombat

Az 5-8. helyért, 15.00 és 16.45

Elődöntő, 18.30 és 20.15

Helyosztók - június 9., vasárnap

A 7. helyért, 15.00

Az 5. helyért, 16.45

A 3. helyért, 18.30

Döntő, 20.15

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás