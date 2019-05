Keményen beszólt Michael Schumachernek egykori riválisa

Tizenkét évig volt a Forma-1-es mezőny tagja Jean Alesi, de a francia nem hagyott igazán maradandó nyomot: egy futamot tudott megnyerni, kétszer indulhatott az élről, és a pontversenyben a negyedik helyezés volt a legjobbja. Még az F1 világának egyik meghatározó alakja, aki hosszú ideje nem beszélt Michel Schumacherről, aki 2013-as síbalesete és azóta családi titokként kezelt egészségi állapota miatt tabutémának számít a sportágban.

Ezúttal azonban Alesi, aki 2001-ben fejezte be a versenyzést, tehát csatázott Schumacherrel is, egy podcastban meglepő kijelentést tett róla: "Természetesen különleges volt, de Senna sokkal mélyebb benyomást tett rám."

A brazil háromszoros világbajnok volt, és 34 évesen szenvedett halálos balesetet Imolában. A futam mezőnyében ott volt Alesi is. A francia expilóta persze elismerően is beszélt Schumacherről, szerinte az tette nagy bajnokká, hogy a bármit is kért, a csapata mindig teljesítette.

Nyitókép: MTI/EPA/Erwin Scheriau