Klopp is szenvedésre számít Messi templomában

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere biztos abban, hogy csapata szenvedni fog a Camp Nouban. A katalánok több mint harminc mérkőzés óta nem kaptak ki otthon a Bajnokok Ligájában, nem ok nélkül gondolják a liverpooliak, hogy már a döntetlen is nagy siker lenne. Az is kérdéses, melyik idegenbeli arcát mutatja a Pool, hiszen a tavalyi, a Manchester City elleni negyeddöntő után 2018-ben már nem nyert BL-mérkőzést az Anfield Roadtól távol, ellenben 2019-ben legyőzte mind a Bayern Münchent, mind pedig a Portót vendégként.

Nem kétséges, hogy nagy teher nehezedik majd a védelemre.

Annak vezéralakja, a holland Virgil van Dijk a hét elején megkapta az Év játékosának járó kitüntetést Angliában, különleges, hogy a mostanit is beleértve a legutóbbi két idényben két Liverpool-játélkos végzett az élen, előbb Mohamed Szalah, majd Van Dijk Ilyesfajta duplázásra a „vörösök” játékosai negyedszázaddal ezelőtt voltak képesek, akkor 1983-ban Kenny Dalglish, 1984-ben pedig Ian Rush nyert.

A keddi szurkolói rendbontások ellenére természetesen a „vörösök” számítanak arra, hogy hallják majd a You’ll Never Walk Alone-t, hogy maguk mögött érezhetik majd a táborukat. Ötezer Liverpool-szurkoló kelt úta a Mersey-partjáról hogy biztassa a csapatot.

A nagy kérdés, hogy játszik-e Roberto Firmino, a brazil, akit a Barcelona koreábbi aranylabdása, Rivaldo nagyon dicsért. Úgy véli, egyetlen pillanatra sem szabad szem elől téveszteni, mert a legkisebb lehetőséget is képes kihasználni. A katalánok tartanak a Liverpool kapusától, Alisson Beckertől is, aki tavaly, még az AS Roma kapusaként védett azzon a találkozón az Örök Városban, amelyen a Barcelona a 3-0-s vereséggel kiesett a BL-ből. A brazil válogatott kapus az eddigi 35 Premier League-mérkőzéséből húszon nem kapott gólt.

Ernesto Valverde, a Barcelona edzője a legjobb csapatát küldheti pályára, ám azt még nem dönntötte el, hogy a Liverpool korábbi játékosa, Philippe Coutinho kezdjen, vagy Ousmané Dembélé. (Akad még egy ex-liverpooli a Barcelonában: Luis Suárez.)

A katalán sajtó nem szerénykedik.

„Üdvözlet a Liverpoolnak Lionel Messi templomában, a Camp Nouban”

- írta az egyik, a másik egyszerűen Istennek nevezte az argentint. A számadatokra jobban adók kigyűjtötték, micsoda formában játszik Messi a mostani idényben a BL-ben: 66 percenként szerzett eddig gólt, nyolc mérkőzésen tízet. Húsz alkalommal találta el a kaput, ebből született a tíz gól.

A mérkőzés 21 órakor kezdődik, az M4 közvetíti.

