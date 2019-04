Négyszázmillió eurós bukás Londonban

A válasz nyilván függ attól is, kinek hol helyezkedik el ebből a szempontból az ingerküszöbe. Nyilván a tét fokozza az óvatosságot, de generálisan a négy meccs elmaradt a várakozástól. Tavaly ebben a szakaszban (tehát a negyeddöntők első 90 perceiben) 14 gól esett, olyan emlékezetes mérkőzéssel, mint a Juventus–Real Madrid, Cristiano Ronaldo ollózásával, a Liverpool–Manchester City a „vörösök” háromgólos sikerével, a Barcelona–AS Roma egy olyan katalán sikerrel, amely után mindenki azt hitte, a legelszántabb római híveken kívül, hogy eldőlt a továbbjutás, s a vendégsikert hozó Sevilla–Bayern München meccs.

Idén csupán hat gól esett, egyedül a Liverpool jutott el két szerzett gólig. Talán Jürgen Klopp legénysége és az Old Traffordon is nyerni tudó Barcelona van a legjobb helyzetben a továbbjutást illetően, de a BL-ben soha, semmit nem lehet tudni. Megint csak a 2018-as tavaszra visszarévedve: az AS Roma ledolgozott, a Juve majdnem ledolgozott egy háromgólos hátrányt. A nyolcaddöntő két legnagyobb bravúrját elérő csapatra, az Ajaxra és a Man Unitedre most hasonló léptékű feladat vár.

Meglepetést keltett a Manchester City veresége, amelynek a jelek szerint a végzetét jelentik az angolok elleni európai kupatalálkozók. Megfejthetetlen, hogy miért nem tud még döntetlent sem elérni Pep Guardiola együttese azok a csapatok ellen, amelyek ellen a bajnoki mérlege kifejezetten jó. A katalán edzőt sok bírálat érte a Spurs elleni londoni vereség után, elsősorban Leroy Sané és Kevin De Bruyne mellőzése miatt, mindketten csak a hajrára szálltak be. Guardiola később azt mondta, De Bruynét azért hagyta ki, mert inkább két labdaszerző középpályással akart kezdeni. Gazdag a City, nemcsak financiális értelemben, hanem amiatt is, hogy nélkülözni tudta De Bruynét, Sanét és a sérüléséből éppen csak felépülő Bernardo Silvát, valamint Gabriel Jesust is. A visszavágón hárman minden bizonnyal kezdenek, de lehet, hogy a brazil is – noha ő ritkán van Sergio Agüeróval egyszerre a pályán. Mindenesetre érdekes, hogy a négy, a mérkőzés döntő részében vagy egészében hiányzó klasszis piaci értéke 400 millió euró!

A Manchester Unitednak talán még nagyobb bravúrra lenne szüksége, mint a Parc des Princes-beli nyolcaddöntőben a továbbjutáshoz, a „vörös ördögök” legfeljebb Ole Gunnar Solksjaer „mágiájában” bízhatnak – húsz éve, a Camp Nouban a Manchester United a 90. percben még 0-1-re állt a Bayern München elleni BL-döntőben, aztán három perc alatt két gólt szerezve nyert. A döntő gólt éppen a norvég csatár lőtte.

A Juventusnál minden érdekelt arról beszélt az Ajax elleni döntetlen után, hogy még nincs lefutva a továbbjutás, alkalmasint óvatosságra inti őket az a tény, hogy az Ajax idegenben még veretlen a mostani sorozatban, s hogy a Bernabéuban is bravúrra volt képes. Cristiano Ronaldo napra pontosan 12 évvel azt követően szerezte meg a tegnapi gólját, hogy először, még a Manchester United játékosaként, az AS Roma ellen gólt lőtt a Bajnokok Ligájában. A szerdai már a természetesen rekordjavítást jelentő 125. találata volt.

