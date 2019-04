"Biztos, hogy a két Korea jelentkezni fog" a 2032-es olimpia megrendezésére - közölte az InfoRádióban Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség elnöke, a NOB tiszteletbeli tagja. Úgy látja, ez "politikailag óriási dolog lenne, és ezt Thomas Bach NOB-elnök is így látja, tárgyalt is az ENSZ főtitkárával, valamint mindkét Korea vezetőjével".

Ha szerinte a két Korea közös csapattal venne részt és meg is rendezné az olimpiát, annak olyan súlya lenne, hogy bár sportszakmailag fel lehetne hozni érveket mások mellett,

"nem konkurálhatna senki a két Koreával",

Dél-Korea "odateszi magát" és Észak-Korea is "ott lesz".

Aján Tamás arról is beszélt, Indonézia egyre komolyabb sporttényező nemcsak az ő sportágában, a súlyemelésben, hanem például Ázsia Játékokat is szervezett. Megfogalmazása szerint "az elmúlt 8-10 évben óriási változás történt a fővárosban", Jakartában. Az indonéz államelnök is szereti a sportot, és határozott szándéka, hogy odavigye a 2032-es olimpiát -

"ahogy nem titok, Budapest is szemezgeti azt, hogy megpályázza, ha úgy alakul minden".

