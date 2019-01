Aján Tamás 80 éves: a sport egy háborúmentes világban tud fejlődni

A sportban 2019 egy olyan év, amikor az olimpiai kvalifikációk megindulnak, tehát a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség (IWF) mind a 192 tagországának nagyon fontos - ugyanígy Aján Tamásnak, a szövetség elnökének, aki január 12-én betöltötte 80. születésnapját; a korábbi évekhez és a korábbi olimpiákhoz viszonyítva most teljesen új a helyzet, megnőtt a tokiói olimpiai kvalifikáció ideje, és három "dobása" van mindenkinek.

"Egyéni kvalifikációról van szó, úgyhogy itt minden nemzeti szövetségnek nagyon alaposan meg kellett tervezni, ki hogyan képzeli el az olimpiai felkészülést. Én azért örülök az új rendszernek, mert rákényszeríti a versenyzőket a többszöri indulásra, ez pedig segíti a sportág népszerűsítését" - fogalmazott az InfoRádiónak adott interjújában Aján Tamás. A szakember hozzátette,

a több verseny több doppingellenőrzést is jelent,

így állandósulhat a sportolók formája, ami szükséges az ötkarikás részvételhez.

A részvételi lehetőségről döntő első verseny február elején lesz Thaiföldön, majd a pályázók Kínában mérik össze erejüket még a hónap végén. "Meg merem kockáztatni, hogy túl sok versenyünk van, de ez amellett, hogy terheli a versenyzők felkészülési rendjét, megadja azt a lehetőséget is, hogy válogathatnak, ki hogyan indul, a nemzeti szövetségek pedig segíthetik a versenyzőket a felkészülés során" - mondta Aján Tamás.

Idén egyébként az IWF három vb-t is rendez, ami miatt Aján Tamás szerint kiemelt figyelem irányul a sportágra. Thaiföld nem különben profitálhat ebből, hiszen február után szeptemberben világbajnokságnak is otthont ad.

"Az idei világbajnoksággal kapcsolatban szerencsés helyzetben vagyok, mert a napokban tárgyaltam a thaiföldi szövetség elnökasszonyával és a férjével, aki az IWF első alelnöke. Részletesen végigtárgyaltuk a két említett versenyt, így derült ki, hogy a létszám miatt meg kell emelni a versenynapok számát. 2019 tehát színes év lesz, sok versennyel és versenyzővel" - mondta el a sportvezető, aki szerint elképzelhető, hogy a vb-n nevezési rekord lesz mind az országokat, mind a sportolókat tekintve.

Dopping: ezen múlhat az olimpiai lét

Külön kitért rá, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a WADA, vagyis a doppingellenes küzdelem felkentjei árgus szemekkel figyelik majd az év legfontosabb küzdelmeit - ismert, a sportágnak a közelmúltban "rezgett a léc" az olimpiai programban maradás szempontjából, egyebek között a számos doppingeset miatt.

Aján Tamás arra számít, hogy a NOB hamarosan bejelenti: a súlyemelés megmarad 2024-ben és 2028-ban is,

meglehet, nem a január végén esedékes elnökségi ülésen, ahol ugyanakkor ezzel kapcsolatban "bizonyos dolgok" biztosan elhangoznak majd.

Mindent el is követnek a pozitív fejleményekért, az előző vb-n annyi (354) vizsgálatot végeztettek el, "mint más sportágban egy év alatt sem", és nem is tervezik csökkenteni az ellenőrzések számát, erre rengeteg pénzt szánnak.

Sportdiplomácia: össze sem hasonlítható a jelen a múlttal

Aján Tamás 52 éve dolgozik sportdiplomataként, szerinte összehasonlíthatatlan a jelenlegi munkája a több évvel ezelőttivel.

"A sport hol tud igazán fejlődni? Egy háborúmentes, konfliktusok nélküli világban.

Persze most is vannak konfliktusok, de nem olyan mértéküek, amelyek a sport fejlődését meghatározóan megváltoztatnák. De ha csak Afrikára tekintünk, ötven éve ott a sport három-négy országra korlátozódott, most Afrika dübörög, hogy eseményeket rendezzen, mindenben ott legyen."

Afrikához hasonlóan ma már Óceániával is számolnak. "Naururól azt sem tudták néhány éve, hol van, ma már részt akar venni a világ sportjában" - hívta fel a figyelmet Aján Tamás, aki szerint a nemzeti szövetségek és a sportba befolyó pénzek spirálisan emelik a sport fejlődését, nem csak a futballét, az úszásét vagy más, közismert és népszerű sportágakét.

"Tehát ha a sportdiplomáciáról, a sport nemzetközi kapcsolatairól beszélek, össze sem lehet hasonlítani, mi volt néhány évtizede és mi van most az utolsó tizenöt-húsz évben. Akkorát változott a sport, amire egyszerűen nem lehetett számítani a korábbi években" - fogalmazott a szakember.

Aján Tamás nem titkolja,

a politikai tényezők is nagyon fontosak,

és nem szeretne senkit megsérteni, de a civilizált országokon kívül is kezdik felfogni az államok, hogy a modern társadalmakban a sport nélkülözhetetlen:

"oly mértékben befolyásolhatja egy ország belső életét és oly mértékben előre viheti, hogyha megpróbálják kizárni, az kimondottan hátráltató. A józan politikusok ezt észrevették."

Mint rámutatott, az olimpiai érmek tekintetében Európa viszi a zászlót, de Aján Tamás ebben is változást lát, hiszen Ázsia rengeteg versenyt rendez, és kezdi átvenni a vezető szerepet.

Nyitókép: MTI/EPA/Igor Kovalenko