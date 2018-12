Aján Tamás: a NOB át akarja venni az irányítást az egész sport felett

Milyen volt 2018 a súlyemelésben?

Végtelen mozgalmas évet zártunk 2018-ban, de a korábbi évekhez viszonyítva volt néhány momentum, amit külön szeretnék kiemelni. Az utolsó húsz évben nem végeztünk súlycsoport-módosítást, de most november 1-jétől a korábbi 8-8 súlycsoport helyett10-10 súlycsoport van a férfiaknál és a nőknél is. A türkmenisztáni Asgabatban rendezett világbajnokságon először jelent meg a 20 súlycsoport, a résztvevő országok és a versenyzői mezőny szempontjából is óriási szám jött össze: reggel 8 órakor már kezdődtek a versenyek, és még éjfélkor is tartottak. A világrekordok helyett úgynevezett standardokat állítottunk föl, de majdnem minden súlycsoportban megjavították,

nagyon sok világrekord volt, ez is mutatja, hogy nagy verseny volt.

A kilenc, korábban felfüggesztett ország visszatért a pódiumra, ez is emelte a világbajnokság rangját. Az egész világon nagy a rivalizálás, a Zöld-foki Szigetek lett a 193. tagállamunk, tehát nemcsak az elitben, hanem az egész súlyemelésben változás van.

A doppingminták újraanalizálása miatt a 2008-as és a 2012-es olimpiák végeredményeit meg kellett változtatni, a három évvel ezelőtti, houstoni világbajnokságon is meglehetősen magas volt a doppingesetek száma. Az idei doppingellenőrzések alapján hogy látja, mennyire veszik komolyan a tagországok, hogy zéró tolerancia van érvényben?

1975 óta mindent megteszek, hogy a sportágat megtisztítsuk a doppingtól. Soha nem titkoltuk, a sportág érzékeny a doppingra. Óriási leckét adott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek a 2017. június 9-i döntésével:

Tokióban a sportág ott van az olimpia programján, de ha nem tudunk tisztább súlyemelést felmutatni, akkor leveszik az olimpia programjáról.

Nyíltan kell erről beszéljünk, nagyon örülök a NOB-döntésnek, és annak is, hogy a legkisebb nemzeti szövetségek is tudomásul vették, hogy tennünk kell valamit. Jó úton járunk, és ma már a NOB példaként említi a súlyemelésben történt intézkedéseket. Februárban lesz a NOB elnökségi ülése, amely a jelenlegi információink szerint a sportágnak biztosítja a további olimpiai részvételt. A NOB megvárta az ifjúsági olimpia és a vb doppingeredményeit, és szeretném bejelenteni, hogy sem Buenos Airesben, sem Türkmenisztánban nem volt pozitív eset. Ez kell ahhoz, hogy a NOB kimondja – lehetőleg februárban – hogy a súlyemelés maradhat az olimpia programján 2024-től is.

Tovább marad a szigor és az ellenőrzések magas száma?

Igen. Teljesen osztom a NOB véleményét, hogy igenis figyelje a további eredményeinket, mert

a sportág vagy létezik dopping nélkül, vagy el fog tűnni.

A megfigyelés és ellenőrzés a NOB részéről szükséges és fontos. Nem csökkentjük az ellenőrzések számát, hanem tovább kívánjuk emelni.

Megváltoztatták a kvalifikációs rendet a tokiói olimpiára, egyéni versenyzők kvalifikálhatnak, ehhez pedig ott kell lenni fontos versenyeken, de egyúttal a doppingellenőrök rendelkezésére kell állni.

Az egyéni részvétellel végre elérem azt, amit 16-20 éve próbálok. A versenyzők többször indulnak el, ez abból a szempontból is jó, hogy többször kerülnek ellenőrzés alá, a versenyekkel együtt a súlyemelők még aktívabbak lesznek, a nemzeti szövetségek még aktívabban rendeznek eseményeket.

A sportolók saját maguknak gyűjtik az olimpiai részvételhez a pontokat, és nem az országuknak vagy a szövetségüknek.

Az egész sportág felpezsdítő helyzetbe kerül.

2019 pedig már egyértelműen az olimpiai kvalifikációról szól, a pattayai világbajnokság lesz a legfontosabb szeptember második felében.

A jövő évben nagyon látványos helyeken vannak a világbajnokságaink, mert márciusban Las Vegasban lesz az ifjúsági világbajnokság, majd Fidzsin a youth világbajnokság és Pattayában lesz a felnőtt világbajnokság. Emberi oldalról ez is egy kicsit ösztönzi a nemzeti szövetségeket és a versenyzőket, hogy felkészüljenek a világbajnokságokra.

A nemzetközi olimpiai mozgalomban a korábbi években jellemző trendek mennyire folytatódtak?

A NOB egyre inkább át akarja venni az egész sport felett az irányítást.

A súlyemelés szempontjából ennek hátrányát most nem érzem, de lehet, hogy egy bizonyos idő után a nemzetközi szövetségek ezt másképp fogják értékelni. Jelenleg ez a tendencia, a következő időszakban elválik, hogy mennyire viszi pozitív irányba a sport fejlődését. Az anyagi dolgok fontosak, a sportba befolyó pénzügyi támogatások segítik a sport fejlesztését, de ebben is meg kell találjuk a megfelelő egyensúlyt. Ez mind a nemzetközi szövetségekre, mind a NOB-ra, mind a szponzorokra érvényes. Néhány ország erőteljesen nagy rendezvényekre koncentrál,

pozitívan említem meg Magyarországot, hisz egyértelműen kezd a világ sportfővárosa lenni.

Nagyon örülnék, ha súlyemelésben is lenne nagy esemény Budapesten. Érződik az egész világ sportjában, hogy egy ilyen tendencia megindult. A téli olimpiától visszaléptek rendezni vágyó országok, viszont a 2032-es olimpiára egyre több jelentkező van. Sok pozitív jelet látok, a sport továbbra is tartja a helyét, a XXI. század elején tovább erősítette azt, hogy valamennyi országban a társadalmi fejlődés nagyon fontos pontja.

