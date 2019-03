"Érzelmileg kezelhetetlen lesz a visszavonulás" - Kis Gábor megszólalt

A szezon végén visszavonul Kis Gábor olimpiai bajnok vízilabdázó, a Szolnok csapatának centere. A 2008-ban, Pekingben aranyérmes játékos a vlv.hu szaklapnak nyilatkozva jelentette be döntését, melyet elsősorban korával indokolt.

Kis Gábor az InfoRádiónak nyilatkozva hozzátette, az elmúlt egy-két évben már körvonalazódott az elhatározása és annak az időzítése is.

"Az utolsó szerződésemet két évre írtam alá, úgyhogy tudtam, hogy nem valószínű, hogy tovább játszom. Viszont az is igaz, hogy a vége felé a sportolói pályafutásnak, még jó teljesítménnyel sok ember kérdőre von, hogy nem akarom-e folytatni, a klubom is szerette volna, ha maradok még. Így egy olyan közeget fogok otthagyni, ami számomra nagyon fontos, ezért elbizonytalanodtam, vacilláltam. De a legjobb döntést hoztam meg.

Még nem vetett számot pályafutásával, mert bár sokat jár a fejében a meghozott döntés, a bajnokságból még sok hátravan, most jön "a keményebb része", még korai lenne azzal foglalkoznia, hogy mi lesz utána.

Azt azért valószínűsíti, hogy a hátra lévő mérkőzések "kezelhetetlenek lesznek" számára érzelmileg.

A bajnokságban is jó pozícióban van a Szolnok, valamint a Bajnokok Ligájában is áll még. De a 36 éves Kis Gábor számára már komoly nehézséget is okoz játszani, a fizikai problémái is siettették a döntését, hiszen centerként birkózni a legmegterhelőbb; egy komoly téttel bíró mérkőzés akár 2-3-4 napig is kihat rá utána, lassult a regenerációja, "nem vagyok már 22 éves".

