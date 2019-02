Itthon lelhet otthonra a Budapestről kitiltott Red Bull Air Race

Mint Gyulay Zsolt, a Red Bull Air Race szervezéséért felelős Hungaroring Sport Zrt. vezetője a Digisport tévének a közelmúltban elmondta, egy balatoni helyszínen tarthatják meg a Budapestről kitiltott műrepülőversenyt, akkor azonban még úgy tűnt, Keszthely és környéke lesz a befutó. Már akkor egyértelmű volt, a jogtulajdonosnak rá kell bólintani az új helyszínre az ideális budapesti versenyhely elvesztése után, most azonban a Balaton ügyében előrelépés van - derül ki a Sonline.hu cikkéből: nem is Keszthely, hanem Fonyód vagy Zamárdi lehet a befutó, ezen a két helyszínen a múlt héten szemlét is tartottak a szervezők.

Fonyód polgármestere, Hidvégi József nagyon szeretné, ha náluk lenne a zajos rendezvény, Csákovics Gyula, Zamárdi vezetője is nagyon bizakodó, mivel hosszú partszakasz áll rendelkezésükre a nézők számára, és nagyrendezvények szervezésében is másfél évtizedes tapasztalatuk van.

Mindkét városvezető szerint kiváló reklám lenne a Balatonnak az esemény, amelyre félmillió nézőt várnak.

A Red Bull Air Race szervezői egyelőre szűkszavúak, annyit közölnek, nem Budapest a helyszíne a júliusra bejegyzett eseménynek. Korábban egyébként a Velencei-tó és a Duna-kanyar is felmerült helyszínként, de reptér a Balaton mellett van, illetve van elég szállodai férőhely is.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt