Kórházba került a doppingbotrányba keveredett magyar olimpiai bajnok

Pars Krisztiánt hétfőn tizedszer is megoperálták, ezúttal a bal térdét tették rendbe az Országos Sportegészségügy Intézetben. A másfél éves eltiltását töltő olimpiai bajnok ezek után sem adja fel, rendületlenül kitart amellett, hogy ott lesz az idei világbajnokságon, majd nyolc esztendővel a londoni győzelme után jövőre Tokióban is dobókörbe áll.

"Négy éve bajlódok újra a 2000-ben egyszer már megműtött bal térdemmel, néha már akkor is belehasított a fájdalom, ha hosszas üldögélés után felkeltem. Volt úgy is, hogy alig tudtam beülni a kocsimba, ezen most már tényleg változtatni kellett” - nyilatkozott a hat nap múlva 38. életévét betöltő szombathelyi kalapácsvető az SzPress Hírszolgálatnak.

Pars térdszalaghúzódásra gyanakodott, de hegesedésből kialakult betokosodás okozott gondot, egyébként viszont jó állapotban találták a térdét. Csak két hetet kell kihagynia, aztán mehet vissza az edzőterembe.

London olimpiai bajnoka eltiltása óta nem mehet edzőtáborokba, és csak akkor látogathatja a szombathelyi sportlétesítményeket, ha versenyzőtársai és az edzők nem tartózkodnak ott. A számkivetettségnek május 13-án, két hónappal az engedélyezett visszatérése előtt lesz vége.

„A biztonság kedvéért konzultáltam Tiszeker Ágnessel, a Magyar Antidopping Csoport vezetőjével, és ő megerősítette, hogy május 13-tól valóban vége az elszigeteltségemnek, mehetek vissza a többi atléta közé, és az edzőm segítségét is igénybe vehetem. Elszánt vagyok és konok, ott akarok lenni az országos bajnokságon, már idén megdobni az olimpiai szerepléshez szükséges 76 méteres szintet, de a dohai világbajnokság mezőnyéből se szeretnék kimaradni. Szerencsémnek mondhatom, hogy a vb a katari hőség miatt októberben lesz, szóval legalább az idő nekem dolgozik” – mondta Pars Krisztián.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt