Pars Krisztián ittas állapotban kipróbált valamit, ez lett a veszte

Én sohasem próbálkoztam teljesítményfokozó szerekkel, de sajnálni sem tudtam azokat, akik fennakadtak a rostán – mondta a londoni olimpiai bajnok kalapácsvető, Pars Krisztián, aki éppen másfél éves doppingeltiltását tölti. A Nemzeti Sportnak adott interjúban beszélt arról, hogy nem egy olyan teljesítményfokozó készítmény vagy stimuláns miatt kapta a büntetést.

"Egy születésnapi bulin követtem el azt a buta hibát, hogy alkoholos állapotban kipróbáltam valamit, amit addig sohasem. Az ital és az a valami gyorsan hatott, és nekem akkor pontosan arra volt szükségem, hogy kiszakadjak a valóságból, és a kellemes bódulatban végre ne a gondjaim foglalkoztassanak"

- mondta a sportoló, de azt nem árulta el, hogy milyen szerről volt szó, viszont a vizsgálati anyagokból kiderült, és a fegyelmi bizottság előtt is elmondta. Ellentétben a családjával, ők ma is csak azt tudják, hogy elkövetett Pars egy buta hibát, amiért másfél évre eltiltottak.

Amikor a doppingellenőrök minta adására kötelezték januárban Szombathelyen, fel sem vetődött benne, hogy az a bizonyos kedvcsináló, amit kipróbált a buliban, a vesztét okozhatja. "Aki nem doppingol, azt nem lehet megbuktatni. Nekem sohasem voltak lidérces álmaim, ha rosszul aludtam, annak egészen más volt az oka" - mondta a kalapácsvető, aki arra a korábbi lapinformációra, hogy kokainnal igyekezett feldobni magát, azt felelte: "Csak ártanék magamnak, ha cáfolatokba kezdenék."

A legrosszabb esetben négy esztendőre is eltilthatták volna, de a másfél éves számkivetettséget is nehezen viseli. Fizetést nem kap, csak az olimpiai bajnokoknak járó életjáradéka maradt és némi bevétel a vállalkozásából. Számítása szerint 10-15 millió forintnál is többet bukott el, és a szponzorok is elmaradtak. Ennek ellenére nem adja fel, és készül a jövő évi folytatásra.

"Nekem egyelőre a sport a szakmám, eddig elsősorban az atlétikából éltem, és legalább két évig még ugyanezt szeretném tenni. Hogy fog-e menni, azt majd meglátjuk"

- mondta Pars Krisztián, akinek ha letelik a büntetése, saját költségén hívnia kell egy doppingellenőrt, és ha az eredmény negatív lesz, másnap már benevezhet az első versenyre.

"Ha szerencsém van, az éppenséggel a Gyulai Memorial is lehet, amelyen 2014-ben a legjobbamat dobtam, a 82,49-et. A dohai világbajnokság csupán szeptember végén kezdődik, addig csak rátalálok a régi önmagamra.

Van bennem még legalább két év, és abba az ötödik olimpiám is beleférhet..."

- mondta London bajnoka.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt