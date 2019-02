Hosszú Katinka új csapatot szervez

"Biztos, hogy el fog indulni a sorozat" - ígérte az InfoRádióban Hosszú Katinka. Mint napvilágot látott, a háromszoros olimpiai bajnok úszó lesz a Nemzetközi Úszóliga egyik nagykövete, a szervezet pedig már idén új sorozatot indít, amelynek egyik versenyét - a tervek szerint október utolsó hétvégéjén - Budapesten rendezik.

A 29 éves sportoló szerdai sajtótájékoztatóján a liga alapítójával, az orosz milliárdos Konsztantyin Grigorisinnal együtt beszélt a szériáról, amely egy több állomásból álló csapatverseny lesz. Még sok részlet nem dőlt el, de a tervek szerint egyelőre 6-8, majd idővel 12 klub csatázik egymással, és a magyar csapatot Hosszú Katinka szervezi.

"Az a szerencse, hogy nem csak koncepció van, hanem

áll mögötte egy befektető is. Gondolom, hogy ez nagyon nagy biztonságot ad az egész ligának, illetve az egész projektnek. Ő kezdte el, ő találta ki és ő is szeretne ebbe belefektetni"

- tette világossá Hosszú Katinka.

A sportoló jövő héten Törökországba utazik, ahol a klubtulajdonosokkal tovább tárgyalva alakítják a versenyekkel kapcsolatos részleteket, a naptárat, és a szponzorációról is szó esik majd.

"Ahogy Grigorisin fogalmazott,

ez most egy startup, sok változás lesz még"

- jelezte előre Hosszú Katinka. Szerinte ahhoz, hogy mindenki odafigyeljen erre a sorozatra és "kinője magát", akár három-négy év is kellhet, de úgy gondolja,

ha már idén sikerül a világ legjobb úszóit elvinni Las Vegasba, akkor "az azért nagyon sokakat érdekelni fog".

Hosszú Katinka szerencsésnek tartja magát, hogy találkozott az orosz milliárdossal, és beszélt már úszókkal, edzőkkel is, hogy hogyan lehetne pozitív irányba változtatni az úszást. Most "itt van egy ember, aki be is szeretne fektetni ebbe és hasonlóan látja a dolgokat".

"Nagyszerű dolog, hogy ez az én időmben valósul meg. Egyre több lehetősége lesz az úszóknak, ha valaki nem akar elindulni ezeken a versenyeken, akkor elindul a FINA-világkupán, és fordítva is.

Alakul idővel, hogy melyik lesz a fontosabb"

- fogalmazott a háromszoros olimpiai bajnok sportoló.

Nyitókép: Czagány Balázs