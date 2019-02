Nagy László a jövőjéről beszélt

Nagy Lászlót egyre gyakrabban foglalkoztatja az a kérdés, hogy közelgő visszavonulása után miként alakul a versenysport nélküli élete, és azt mondja, hogy két jövőképe is van, az egyik jobb a másiknál. Egyelőre azonban csak március 2-ig néz előre, semmi másra nem összpontosít, csupán klubcsapata soron következő Bajnokok Ligája-összecsapásaira. Huszonegy nap leforgása alatt mind a négy hátralévő BL-mérkőzését lejátssza a Telekom Veszprém kézilabdacsapata.

„Lehetne kibúvókat keresni, de minek, amikor mindenki tudja, beleértve minket, a játékosokat is, hogy mi vagyunk a ludasok az elhullajtott pontokért, főképpen a Vardartól és a Löwentől elszenvedett hazai vereségekért" – ismerte el az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Nagy László. A cél továbbra is a négyes döntőbe jutás, amihez szombaton először is a Barcelonát kell legyőzni. Mindkét csapatból többen megsérültek a világbajnokságon, a Veszprémből Dzsamali Iman, Rene Toft-Hansen és Kent-Robin Tönnesen is hiányozni fog, ráadásul Lékai Máté is kapott egy jókorát a combjára a világbajnokságon, de játékára már számíthat klubja.

Mérleg A Veszprém jelenleg a negyedik helyen áll a BL A csoportjában, azonos pontszámmal a Löwennel és a Kielcével. Eddigi mérlege 6 győzelem és négy vereség.

A világbajnokságon Nagy László a csapat rangidőseként a tervezettnél jóval többet töltött a pályán, azt viszont gyorsan hozzátette, hogy ezt a küldetését így is a legjobb tudása szerint igyekezett teljesíteni.

„Nem bírtunk az egyiptomiakkal, és már akkor sejteni lehetett, hogy a döntetlenért súlyos árat fizethetünk, ám a kudarcunknak ennél sokkal több összetevője volt. Sajnálom, hogy így alakult, az meg az én balszerencsém, hogy az eltervezettnél végül is jóval több energiát mozgósítva sem tudtam célját megvalósító válogatott tagja lenni. Megviselt mindenkit a fiaskó, de most már csak előre szabad nézni" - mondta Nagy László, aki beszélt a távolabbi terveiről is.

„Úgy látom, hogy nem csak a klubom, hanem a szövetség is számít rám a távolabbi jövőben, és erre csak büszke lehetek. Akármerre is vezet az utam, a rám bízott munkát örömmel és alázattal fogom elvégezni, ez a véremben van” – hangsúlyozta Nagy László.

Nyitókép: SASCHA STEINBACH