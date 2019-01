Újabb üzenetet kapott Michael Schumacher

A Bajnokok Tornájának mezőnye egy hatalmas molinón üzent Michael Schumachernek.

A "Keep Fighting Michael", azaz Küzdj tovább, Michael! üzenetet már sokadszor küldik a hétszeres világbajnoknak, akinek az állapotáról időnként felröppennek hírek, de ezekere a család általában nem reagál, vagy cáfol.

A rajongók nem felejtik el "Schumit", és sokan már fiát, Mick Schumachert is támogatják.

A fiatal német egyre nagyobb szerepet kap, miután idén már az F2-ben versenyez és időközben csatlakozott a Ferrari családjához, így lépésről lépésre közelebb kerül ahhoz, hogy bemutatkozzon a Forma-1-ben.

Az elmúlt hétvégén a Bajnokok Tornáját Mexikóban rendezték meg, ahol Schumacher fia Sebastian Vettellel alkotott párost. Németország ugyan bejutott a döntőbe, de végül nem nyertek - írja a hu.motorsport.com. Az egyéni viadalban Schumacher jutott tovább, legyőzte Vettelt is, de az F3-as bajnok kiesett a negyeddöntőben.

You're always in our thoughts, Michael @schumacher. Especially today during the ROC Nations Cup. We're sure @SchumacherMick will do your legacy proud with Sebastian Vettel. #ROCMexico #KeepFightingMichael pic.twitter.com/gFcE0Jxlt0