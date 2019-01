Véget vetett a hallgatásnak Michael Schumacher családja

Megható üzenettel kívánt boldog új évet Michael Schumacher családja a rajongóknak, egyben technikai újításról is híret adott és azt is megerősítette, hogy a Foorma-1 öt éve síbalesetet szenvedett legendájának egészségi állapotát továbbra is magánügyként kezelik.

"Örülünk és tiszta szívünkből köszönetet mondunk azért, hogy Michael 50. születésnapját holnap vele és velünk ünneplitek. Neki, nekünk és nektek is ajándékul a Keep Fighting Alapítványunk létrehozott egy virtuális múzeumot. A hivatalos Michael Schumacher applikáció holnaptól lesz nyilvános, és ezzel közösen átélhetjük Michael sikereit.

Ez az okostelefonokon futtatható alkalmazás egy újabb mérföldkő az erőfeszítéseinkben, hogy kiszolgáljunk titeket,

lehetővé téve a teljesítményei megünneplését. Sok örömet kívánunk hozzá!

Michael büszke lehet mindarra, amit elért, és mi is azok vagyunk rá. Ezért is emlékezünk meg a sikereiről a magángyűjteménye kölni kiállításával, azzal, hogy az emlékeit nyilvánossá tesszük a közösségi médiában, vagy a jótékonysági tevékenységei folytatásával az alapítványban. Szeretnénk mindezzel a figyelmet újra a győzelmeire, a rekordjaira és az ünneplésére irányítani.

Biztosak lehettek benne, hogy a legjobb kezekben van, és hogy minden emberileg lehetségeset megteszünk azért, hogy segítsük őt. Kérjük a megértéseteket, ha

Michael kívánságának megfelelően, ahogy korábban és mindig, magánügyként kezeljük az oly érzékeny témának számító egészségi állapotát!

Egyben szívből köszönjük a barátságotokat, és egészségben, boldogságban gazdag 2019-es évet kívánunk!"

Január 3-án lesz 50 éves a Forma-1 történetének legnagyobb alakja, a hétszeres egyéni világbajnok német Michael Schumacher. Ehhez kapcsolódóan Németország egy héten át ünnepelni fog (hasonlóan a Ferrari maranellói múzeuma is kiállítást nyit), ám emlékezik is, szombaton volt ugyanis öt esztendeje annak, hogy súlyos fejsérülést szenvedett sízés közben Méribelben, a Francia-Alpokban. A mentést irányító orvos felídézte nemrég a tragédia körülményeit, erről itt írtunk bővebben.

