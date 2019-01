Ketten hazautaztak, egy napra elfelejtette a kézilabdát a válogatott

A német-dán közös rendezésű világbajnokságon a válogatottnak ezúttal először két szabadnapja is van. Hétfőn megpróbálta elfelejteni a kézilabdát a magyar csapat Herningben. A pihenésé volt a főszerep, volt, aki sétált, volt, aki wellnessezett. És mivel kicsit hiányoztak a hazai ízekben, többen főzni kezdtek: Nagy László, Bodó Richárd és Bánhidi Bence Szathmári János kapusedzővel gulyáslevest készített, amit palacsintával együtt fogyasztott el a csapat - mondta az InfoRádió Hetes című magazinjának Ilyés Ferenc.

Lékai Máté és Balogh Zsolt is hazautazott hétfőn. Az irányítónak vasárnap született meg a kisfia, és akkor is hazarepült, majd rögtön visszament Dániába, és Tunézia ellen hét gólt szerezve a mezőny legjobbjának választották. Lékai a tervek szerint kedden reggel megy is vissza a csapathoz. A sérüléséből gyógyulgató Balogh Zsolt gyermeke is bármelyik nap világra jöhet, ezért tért ő is vissza Magyarországra, de a szakmai stáb visszavárja a norvégok elleni találkozóra.

Hétfőn eldőlt, hogy a magyar együttes csoportjában már nem lehet a harmadik, mivel Norvégia legyőzte a svédeket 30-27-re. Ezzel együtt az utolsó találkozó fontos lehet a negyedik hely megszerzéséhez, és a csapat már tudni fogja, hogy milyen eredményt kell elérnie, mivel Egyiptom előtte lép pályára.

"Azon leszünk, hogy meglepetést szerezzünk.

Ehhez kell egy jó védelem és egy jó kapusteljesítmény, az az alap. Fontos lesz, hogy lelassítsuk a játékukat, a rohanást nem szabad felvennünk, abból mi jövőnk ki rosszabbul" - mondta Ilyés Ferenc.

Nyitókép: MKSZ