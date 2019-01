Nagy a matekozás a kézilabda-vb-n

Utolsó középdöntős mérkőzését játssza a dán-német közös rendezésű világbajnokságon a magyar férfi kézilabda-válogatott Norvégia ellen (kezdés 18 órakor). A csapat csoportjában nem végezhet a negyediknél jobb és az ötödiknél rosszabb helyen. Előbbi esetben szombaton helyosztó vár a csapatra a másik csoport negyedikje ellen, és akkor vívhatja ki a hetedik helyet, ami még biztos részvételt jelent a 2020 tavasz olimpiai kvalifikációs tornán. Minden más esetben marad a reménykedés abban, hogy olyan csapat nyeri a jövő januári Európa-bajnokságot, amelyik most előttünk végez, hiszen akkor így automatikusan kijut az olimpiára, és egy hely felszabadul a kvalifikációs tornán - erre azért jók az esélyek. Bizonyos esetben egyébként még a világbajnoki 10. hely is érhet selejtezős részvételt, ám ehhez Egyiptom és Brazília kontinensbajnoki sikerére is szükség lesz.

A magyar válogatott a hetedik helyért játszhat:

ha legyőzi a norvégokat,

ha döntetlent játszik a norvégokkal,

ha kikap a norvégoktól, és Egyiptom sem nyer Tunézia ellen,

ha kikap a norvégoktól, miközben Egyiptom nyer, de a mieink gólaránya nem lesz rosszabb.

Az utolsó forduló előtt a magyar csapat -1-es, míg az afrikaiak -13-as gólaránnyal állnak, vagyis

a különbség 12 találat, erre kell figyelni.

Mivel Egyiptom és Tunézia vívja a szerdai kör első meccsét, a magyar játékosok saját találkozójuk kezdésekor tudni fogják, hogy milyen eredményt kell elérniük Norvégia ellen.

„A legfontosabb mérkőzésünk a Tunézia elleni volt, sikerült pozitívan megvívni. Most semmi mással nem foglalkozunk, csak a középdöntő utolsó mérkőzésével, csakis Norvégiára fókuszálunk jelenleg.

Szeretnénk ezt a mérkőzést is úgy lejátszani, hogy győztesként hagyjuk el a pályát, és amikor vége van ennek a mérkőzésnek, akkor fogunk számolgatni”

- mondta Csoknyai István szövetségi kapitány az MKSZ honlapjának.

A magyar csapatban mindenki bevethető, Lékai Máté és Balogh Zsolt is visszatért.

"Azon leszünk, hogy meglepetést szerezzünk. Ehhez kell egy jó védelem és egy jó kapusteljesítmény, az az alap. Fontos lesz, hogy lelassítsuk a játékukat, a rohanást nem szabad felvennünk, abból mi jövőnk ki rosszabbul" - mondta Ilyés Ferenc az InfoRádió Hetes című magazinjának.

A találkozó Norvégiának is fontos lesz, amely a svédek legyőzésével kedvező helyzetbe került, és egy újabb sikerrel az elődöntőbe is juthat. Ehhez az szükséges a saját sikere mellett, hogy Dánia pontot szerezzen Svédország ellen, vagy legfeljebb egy gólos svéd siker szülessen.

A norvég válogatott a legutóbbi világbajnokságon döntőbe jutott, a negyeddöntőben a magyar válogatottat legyőzve.

A magyar csapat mérlege a kedvezőbb: 18 győzelem, 2 döntetlen és 9 vereség.

Christian Berge csapatából sérülés miatt hiányzik a Veszprém átlövője, Kent Robin Tönnesen, a norvégok eddigi legeredményesebb játékosai a vb-n pedig Magnus Jöndal (39 gól) és Sander Sagosen (38 gól).

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor