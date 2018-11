Úgy álltak neki, mintha BL-döntő lenne - magyar-finn után

A magyar labdarúgó-válogatott játékosai bizonyították, hogy mennyire motiváltak - hangsúlyozta a vasárnap esti Magyarország Finnország (2-0) Nemzetek Ligája-mérkőzést követően az M4 sporttévének Marco Rossi szövetségi kapitány.

"Az elmúlt két mérkőzésen a válogatott játékosai nagyon nagy erőfeszítést tettek, és megmutatták a motivációjukat,

de mindenekfelett megmutatták, hogy mennyire büszkék arra, hogy ezt a viselik. Ez az, amit a kezdetek kezdetén kértem tőlük. Nagyon örülök ennek, megérdemlik, hogy visszatérjen az önbizalmuk" - fogalmazott a nemzeti együttes edzője, akinek külön büszkeséget ad az, hogy a közönséget büszke magyarokká tudják tenni.

A válogatott első gólját szerző Szalai Ádám a meccs után azt emelte ki, hogy a csapat az elmúlt mérkőzéseken érezhetően fejlődött.

"Más játékrendszerben játszottunk most, úgyhogy mindenképpen pozitív a végeredmény.

Nem egyszerű átállni a 3-5-2-re, ami szerintem a legkomplikáltabb játékrendszer"

- értékelt a csütörtökön Észtország, majd most, Finnország ellen is gólt szerzett csatár.

Lovrencsics Gergő azt emelte ki, hogy a játékosok tanultak a korábban elkövetett hibákból.

"Mind a két meccsre úgy készültünk, mintha BL-döntőt játszanánk, hiszen amely pontokat elveszítettünk a sorozatban, szerettük volna visszaszerezni"

- utalt az észtországi döntetlenre és a finnországi fájó vereségre a Nemzetek Ligája-sorozat első szakaszából.

Nagy Ádám, másik gólszerzőnk örül, hogy jól ment neki a játék, és annak is, hogy nem fog válogatottban szerzett gól nélkül visszavonulni, amint ezt Gera Zoltán pályaedző is megjövendölte neki korábban.

A csapatkapitányként a meccsen kezdő Dzsudzsák Balázs is jónak tartotta a csapat teljesítményét, külön kiemelte a stabil védekezést, amire "már csak" rá kell tenni a hatékony támadójátékot.

"Rég láttam már ennyire egyben a csapatot"

- tette hozzá az M4 sporttévének.

Paulus Araujuuri, a dán Bröndby együttesének finn védője velős nyilatkozatot adott újságíróknak a Groupama Arénában: "pocsék meccs, ostoba hibák, ez egyszerűen vacak volt" - mondta ezt azok után, hogy a finn csapat számára különösebb tétje nem volt a találkozónak, már korábban bebiztosította csoportelsőségét.

A magyar válogatott a C divíziós csoportja második helyén zárt, így maradt esélye arra, hogy a Nemzetek Ligájából is versenyben maradjon az Európa-bajnoki részvételért. Ehhez arra van szükség, hogy a C osztály négy csoportgyőztese közül az egyik az Eb-selejtezősorozatból kiharcolja a részvételt.

