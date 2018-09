Sallai Roland: ezt az utat folytatjuk

Az első gólt szerző Sallai Roland azt mondta: sokat gyakorolták azt a mozgást, amikor a támadók "lekészítik" a labdát, egy ilyen helyzet végén talált be először a nemzeti csapat színeiben.

„Nem volt egyszerű meccs, a második félidőben benyomtak minket a kapu elé, de jó csapatunk van, ami most meg is mutatkozott. Remélem, hogy a jövőben is tudjuk tartani ezt a formát. Jó szakmai stábunk van most, amelynek jó elképzelései vannak.

Ezt az utat követjük, és van még a csapatban”

- fejtette ki.

A csapatkapitány Szalai Ádám a hozzáállás fontosságát emelte ki: "Egy csapat csak akkor lő ilyen gólokat, ha mindenkinek ilyen a hozzáállása, így védekezik, és a legkisebb szituációból is a legtöbbet akarja kihozni. Nekem is volt olyan a karrierem során, hogy hosszú ideig nem jött be semmi, de mindig szorgalmas voltam és olyan volt a hozzáállásom. Egy idő után ezt mindig visszakapja az ember a sorstól" - nyilatkozta a csatár. Hozzátette, magatartásból mindenki előtt le a kalappal, hiszen nem voltak könnyű helyzetben a finnországi vereség után.

"Ez egy jó kezdet, amire lehet építkezni"

– mondta a csapatkapitány.

Kovács István a szakmai stábot dicsérte, a középpályás szerint a játékosok a finnek elleni meccs után megmutatták, hogy van tartásuk. Nagy fegyverténynek nevezte a görögök elleni sikert.

„A csapat jól reagált a kritikákra. Lehet, hogy hibázom, de nekem ez a játékom, bevállalom a rizikót” - emelte ki a finnek elleni mérkőzésre utalva. Akkor magára vállalta, hogy a labdavesztésből szerzett gólt az ellenfél, most pedig gólpasszt adott.

A védő Lang Ádám hangsúlyozta, nagyon fontos volt a győzelem, amivel az együttes versenyben maradt a Nemzetek Ligájában.

A magyarok 1987 októbere után nyertek újra tétmérkőzésen a görögök ellen, míg 2018-ban négy vereség és egy döntetlen után első győzelmüket aratták.

A nemzeti csapat két idegenbeli összecsapással folytatja szereplését a Nemzetek Ligájában: október 12-én a görög, három nappal később pedig az észt együttes vendége lesz.

Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor