Magatartási kódexet dolgoz ki az úszószövetség

Gyerekvédelmi programot indított a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) – írja a hvg.hu.

A szövetség még Gyárfás Tamás vezetése alatt tett lépéseket a zaklatási botrányok után, akkor Herczog Mária szociológus dolgozott ki ajánlásokat. Később ezek nem valósultak meg, ám Wladár Sándor elnökké választása után a MÚSZ úgy döntött, új fejezetet kezd.

A szövetség honlapján már látható a gyermekvédelmi program aloldala, amely beépítette a Herczog-féle ajánlásokat is.

A program kidolgozott három magatartási kódexet: a sportolóknak, a szülőknek és az edzőknek, és ezek betartására is feláll egy apparátus.

A hvg.hu azt írja, létrejön egy Gyerekvédelmi Testület is, amely kidolgozza és továbbgondolja a gyerekvédelmi programot, megpróbál utánajárni egy-egy esetnek, illetve döntéselőkészítő beszámolót is készít a MÚSZ fegyelmi bizottsága részére. Ebben a testületben Danks Emese, a program kidolgozója és vezetője, az UNICEF korábbi magyarországi vezetője és Törös Károly sportszakmai szakértő a két tag, de vannak külsős szakértői is: Gyömbér Noémi sportpszichológus, Gábor Anna szülő, Tausz Katalin szociológus és Fábry György jogász, azért, hogy ne csak a MÚSZ részéről legyenek képviseltetve.