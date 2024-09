Újabb részletek az iskolai mobilozásról - a nap hírei

A második negyedévben 0,2 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest. A visszaesés mértéke megegyezik a július végén közölt előzetes adattal. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó hazai termék a második negyedévben 1,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának teljesítményét. A portfolio elemzése szerint az ipar negyedéves alapon 2,1 százalékkal esett vissza, jelentősen hozzájárulva a teljes GDP csökkenéséhez.

Ismét meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szeptember 6-án lép hatályba és március 7-ig lesz érvényben. A kormány először 2016. március 9-én rendelte el a migrációs válsághelyzetet, amit azóta folyamatosan félévente meghosszabbít. Emellett az országban 2022 májusa óta háborús veszélyhelyzet is érvényben van, egy február közepén előterjesztett törvényjavaslat ennek az újabb meghosszabbítására is javaslatot tett.

A pedagógusok is csak oktatási célra használhatják a saját mobiljukat szerdától tanítási időben és a napköziben is. A Magyar Közlönyben közzétett belügyminiszteri rendelet szerint a korlátozástól csak néhány esetben lehet eltérni: A miniszteri rendelet előírja azt is, hogy a tanárok a Nemzeti alaptantervvel, az óvodapedagógusok pedig az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összefüggő ismereteiket egy képzésen megújítsák és azokból vizsgázzanak.

A felmérések szerint a többség egyetért az okostelefon-használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta: az osztályteremben, tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Az államtitkár kiemelte, hogy a mobileszközök iskolai időben történő korlátozásával nagyban megelőzhetők az iskolai online zaklatások is.

Elutasítja az állami egészségügy munkaszervezési szabályainak tervezett megváltoztatását a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete. Közleményük szerint az egészségügyi államtitkárságtól egy, már normaszöveg szinten kidolgozott javaslatot kaptak véleményezésre. Ebből az derül ki, hogy az állami egészségügy súlyos munkaerőhiányát a kormány az orvosok és szakdolgozók munkaterheinek további növelésével, a jogaik korlátozásával tervezi kezelni, ami a jogász szakértők szakvéleménye alapján ellentétes az Alkotmánybíróság, a Kúria és az Európai Unió bíróságainak korábbi döntéseivel, iránymutatásával.

A magyar kormánynak nem áll szándékában kifizetni az EU Bírósága által kiszabott 200 millió eurós bírságot a szeptember 17-i határidő leteltéig. Erről az európai ügyekért felelős magyar miniszter beszélt. Bóka János az Általános Ügyek Tanácsának Budapesten tartott informális ülése után elmondta: a kormány vizsgálja annak jogi lehetőségeit, hogy a határőrizettel kapcsolatos költségekkel összefüggésben Magyarország milyen követeléseket tud érvényesíteni az Európai Unióval szemben.

Magyarország és a vállalatcsoport legnagyobb naperőművét építi fel a BMW Debrecenben - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a BMW napelemparkjának alapkőletételén arról számolt be, hogy az energiaigények több mint negyedét ez a naperőműpark fogja kiszolgálni, a BMW tisztán elektromos autóinak gyártásában.

Bemutatták Barcelonában az Audi új modelljét, amelynek sorozatgyártása Győrben kezdődik hamarosan. A Cupra Terramarból napi mintegy háromszáz darab készül majd. Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke elmondta: a Terramar gyártása során ugyanazt a platformot használják, mint az Audi Q3 modellhez, így a beruházási költség csökken, a termelési szintet magasan tudják tartani. A két modell gyártásán mintegy háromezren dolgoznak a győri gyárban.

Azeri szélenergiát, és grúz vízenergiát vásárolhat Magyarország a tervezett Zöld Energiafolyosó projektben - közölte Bukarestben a külgazdasági és külügyminiszter. Az érintett országok közös vegyes vállalatot hoztak létre az azeri és grúz zöldenergia magyarországi és romániai importja érdekében. Hozzátette: Romániában új magasfeszültségű áramvezeték épül, amely 2028-2029-re éri majd el a magyar határt.

Ukrajnában 47 ember meghalt és további 180 megsebesült, miután két orosz ballisztikus rakéta csapódott be Poltava városában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta: a rakéták egy oktatási intézményt és egy közeli kórházat találtak el.

Kijev nehezményezte, hogy nem veszik őrizetbe az orosz elnököt Mongóliában, az ellene kiadott nemzetközi elfogatóparancs ellenére sem. Vlagyimir Putyin hivatalos látogatásra utazott Mongóliába. Ukrán részről emlékeztettek arra: az orosz elnöknek azóta, hogy a bíróság kiadta ellene az elfogatóparancsot, ez az első látogatása egy olyan országban, amely részes állama a Római Statútumnak.

Hegedűs D. Gézát választották a nemzet színészének – közölte Nemzeti Színház. A cím birtokosai Király Levente július 30-i halála után választottak új tagot. A 71 éves Hegedűs D. Géza Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, egyetemi docens, érdemes és kiváló művész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.