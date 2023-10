Bejelentette a támadás második fázisát az izraeli miniszterelnök - a nap hírei

A Hamász elleni gázai szárazföldi műveletek a második fázisba léptek - jelentette be az izraeli miniszterelnök. Benjámin Netanjahu közölte, hogy további szárazföldi erők léptek be Gázába, hogy felszámolják a Hamászt, és kiszaadítsák a túszokat. Visszautasította azokat a vádakat, hogy Izrael háborús bűnöket követ el a Gázai övezet bombázásával, amelynek már több ezer civil áldozata van. Azt hangoztatta, hogy az izraeli hadsereg mindent megtesz a civilek védelmében, és azzal vádolta a Hamászt, hogy élő pajzsként használja az embereket. Benjámin Netanjahu megismételte, hogy Izrael hosszú és nehéz harcra készül, amelyet második függetlenségi háborúnak nevezett.

Folytatódnak az izraeli hadműveletek a Gázai övezet északi részén az éjszakai heves bombázások után. Az izraeli haderő szóvivője elsődleges célnak nevezte a túszok kiszabadítását. Daniel Hagari azt mondta: az izraeli csapatok és tankok a térségben maradnak, a szárazföldi erők haladnak tovább a Gázai övezetben: gyalogsági, páncélos és tüzérségi erők vesznek részt az akcióban. A hadsereg likvidálta a Hamász légi műveletekért felelős vezetőjét, akit egyúttal az izraeli települések elleni terrortámadások egyik kitervelője lehetett. Arról is beszélt, hogy engedélyik az ivóvizet és élelmiszert szállító kamionok bejutását az övezet déli részébe. A szóvivő ismét arra szólította fel Gázaváros lakóit, hogy biztonságuk érdekében azonnal hagyják el a térséget. A helyszínről érkező tudósítások szerint minden eddiginél nagyobb támadás érte az övezetet, a légierő és a haditengerészet összehangolt műveletében.

Több száz épület megsemmisült a Gázai övezetben az éjszakai izraeli bombázásokban - közölte a palesztin polgári védelem. A Hamász iszlamista szervezet szóvivője úgy fogalmazott: az éjszakai intenzív bombázás után nem lehet ráismerni Gáza városra és az északi kormányzóságokra. Eközben a palesztin fegyveresek továbbra is támadják rakétákkal az övezethez közeli izraeli településeket. A helyi egészségügyi minisztérium közölte: a Gázai övezet kommunikációs blokádja miatt a legfontosabb intézmények, nem tudnak kommunikálni egymással: a mentők nem tudnak a sebesülésekről, így segíteni sem képesek. A kórházba szállítást a közelben lévő civilek próbálják megoldani saját járműveikkel.

A török elnök felszólította Izraelt, hogy állítsa le a Gázai övezet támadását. Recep Tayyip Erdogan egy ma délutáni isztambuli palesztinbarát tüntetésen, többek között arról beszélt, hogy Izrael megszálló, a Hamász pedig nem terrorszervezet. A demonstráción több tízezer ember vett részt.

Az Egészségügyi Világszervezet is tűzszünetet követelt arra hivatkozva, hogy a kórházak nem képesek evakuálni betegeiket az állandó izraeli légitámadások közben és a szárazföldi hadművelet közben. Szaúd-Arábia külügyminisztériuma is elítélte a palesztin civilek életét veszélyeztető gázai szárazföldi hadműveletet. Az egyiptomi külügyminisztérium figyelmeztetett a nagyszabású szárazföldi hadművelet súlyos veszélyeire, a humanitárius és a biztonsági kockázatokra. Az orosz külügyminiszter szerint a Gáza elleni izraeli légitámadások sértik a nemzetközi jogot. Szergej Lavrov úgy vélte: megvan annak a veszélye, hogy az offenzíva évtizedeken át húzódó katasztrófához vezethet.

Újabb fűtőelem-szállítmány érkezett Oroszországból, ezzel továbbra is garantált a paksi atomerőmű működése - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy idén harmadszor érkezett nukleáris fűtőelem-szállítmány a paksi atomerőműbe ezúttal is a déli útvonalon, Bulgárián és Románián keresztül.

Befejeződtek pénteken az őszi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái: 9 vizsganapon 193 helyszínen több mint 20 ezer 500 diák vizsgázott - közölte az Oktatási Hivatal. Az október-novemberi írásbeli vizsgák feladatlapjait és azok javítási-értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta a honlapján, ma már valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Az idei őszi érettségi november 9. és 13-a között, több mint 10 ezer 500 emelt szintű szóbeli vizsgával folytatódik.

A kormánynak sok vitája van a brüsszeli intézményekkel, ezért szükséges újabb nemzeti konzultációt indítani – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt mondta: a kérdések egy része befolyásolja Magyarország gazdaságát és biztonságát. Úgy fogalmazott: nagy a nyomás az európai Unió részéről, hogy több támogatást kell adni az orosz-ukrán háborúra, de ez nem segíti elő a békét. Hozzátette, emellett az új migrációs csomagról is várhatóak kérdések a novemberben induló nemzeti konzultációban.

Az Alkotmánybírósághoz fordul az LMP, mert elfogadhatatlannak tartja a legújabb kormányrendelet-módosítást, amely a balatonaligai magaspartot is érinti. A párt országos elnökségének tagja közölte: a módosítással az aligai magaspartra már nemcsak szállodát, de lakóparkot is lehet építeni. Szendefy Mária kiemelte: a beruházás veszélyeztetné a magaspart geológiai egységét, továbbá a módosítás ellentétes az eredeti 2006-os rendelkezéssel, az egészséges környezethez való joggal és a jogállamiság alapelvével is.

Megdőlt a napi legnagyobb csapadékösszeg rekordja, valamint a fővárosi és országos szélrekord a tegnapi csapadékos, szeles időben - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az Északi-középhegységben jellemzően 20 milliméter feletti mennyiségű csapadék hullott, de a kékestetői meteorológiai állomáson 80 és fél millimétert mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó legnagyobb csapadékösszeg rekordja, amit korábban 1929-ben regisztráltak 62 milliméterrel. Két új napi szélrekord is született: Balatonszemesen óránkénti 121 kilométeres széllökést mértek, Budapesten, a János-hegyen pedig 103 kilométer/órát rögzített a mérőműszer.