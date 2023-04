Az EU gyanakszik, Amerika szankcionál - a nap hírei

A budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank és három vezető tagja ellen vezet be szankciókat az Egyesült Államok - jelentette be a budapesti amerikai nagykövet. Laszlóczki Imre, a szervezet alelnöke mellett, a Budapesti lakhellyel szereplő Nyikolaj Koszov, a Nemzetközi Befektetési Bank elnöke, illetve Georgij Potapov, a bank irányító tanácsának elnökhelyettese került fel a listára. Az indoklás szerint a bank budapesti jelenléte lehetővé teszi Oroszország számára, hogy növelje hírszerzési jelenlétét Európában, megnyitja az utat a Kreml rosszindulatú befolyásolási tevékenységei előtt Közép-Európában és a Nyugat-Balkánon, valamint a korrupció és a tiltott finanszírozás mechanizmusaként szolgálhat, beleértve a szankciók megsértését is.

Márciusban 25,2 százalékra csökkent az infláció az előző havi 25,4 százalékról. Az elemzők ugyanakkor 24,9 százalékot vártak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint továbbra is a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább, de az előző hónaphoz képest tapasztalható csökkenés. Az élelmiszerek ára 42,6 százalékkal nőtt tavaly márciushoz viszonyítva. A háztartási energia 43,1 százalékkal drágult, a tartós fogyasztási cikkekért 11,2 százalékkal kellett többet fizetni. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 19,7 százalékkal, a jármű-üzemanyagok ára 26,9 százalékkal emelkedett.

A gazdaságfejlesztési miniszter szerint teljes összhangban van a kormányzat várakozásaival a márciusi, 25,2 százalékos inflációs adat. Nagy Márton a Világgazdaságnak arról beszélt: a januári tetőzés után tovább folytatódott az infláció apadása éves alapon, amely szerinte kezdetben lassabb, később drasztikusabb ütemet fog elérni. Úgy fogalmazott: a javulás még mérsékelt, de folyamatos és trendszerű. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az élelmiszerárak és az energiaárak csökkenése is folyamatos. A tárcavezető ismét kiemelt célnak nevezte a recesszió kivédését, valamint azt, hogy az év végére egy számjegyűre szorítsák le az inflációt.

Péntektől 3 forinttal emelkedik a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára a héten nem változik. Így a kutakon várhatóan a benzin átlagára bruttó 613 forintra emelkedik majd, míg a gázolajért átlagosan 585 forintot kell fizetni – írja a holtankoljak.hu. 2005 tavasza óta nem volt ekkora az árkülönbség a benzin és a gázolaj között, a benzin javára.

Április 24-ére ismét egységes sztrájknapot hirdetett a köznevelési és szakképzési intézményekben a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Az érdekképviselet ügyvivője a Népszavának elmondta: ezzel együtt a PDSZ hálózatépítésbe is kezdett. Nagy Erzsébet hangsúlyozta: sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, mi vár rájuk, ha a kormány nyártól megszünteti a pedagógusok közalkalmazotti státuszát és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatná a pedagógusokat. Nagy Erzsébet szerint a végkielégítés szűkítése mellett a tervezet több más hátrányos intézkedést is tartalmaz.

Magyarország mára Európa egyik legbiztonságosabb országává vált, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkájának is köszönhetően - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a bűnmegelőzés napjához kapcsolódó rendezvényen elmondta: a tanács tevékenysége mellett a jogrendszer és a rendőrség megerősítése, a foglalkoztatás magas szintje is hozzájárult ahhoz, hogy egy évtized alatt a harmadára csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma.

Versenyjogi vizsgálatot indít az Európai Bizottság a 35 évre szóló magyar autópálya-koncesszió ügyében - erősítette meg több brüsszeli forrás a Portfolio értesülését. Egyelőre csak azt tekintik át, hogy indokolt, vagy sem az uniós szintű fellépés. A panaszban az szerepel, hogy egyes piaci résztvevők szerint az alvállalkozói szerepet is csak egy szűk kör töltheti be. Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter csaknem egy éve jelentette be, hogy a Themis magántőkealap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre. Akkor a tárcavezető azt is közölte: nem tart brüsszeli vizsgálattól, mert uniós források nem érintettek az új, szerződéses rendszerben.

Kanada újabb jelentős katonai támogatást ad Ukrajnának. A mintegy 15 milliárd forint értékű segélyt Justin Trudeau miniszterelnök jelentette be Torontóban Denisz Smihal ukrán kormányfő jelenlétében. A támogatás-csomag gépkarabélyokból, géppuskákból, lőszerekből áll. A felek megújították a szabadkereskedelmi megállapodást, valamint a kanadai Cameco és az ukrán Enerhoatom közötti uránszállítási szerződést is.

Hazugságnak nevezte a szerb védelmi miniszter azokat az állításokat, amelyek szerint Belgrád fegyvereket adott el Ukrajnának. A tárcavezető szerint már sokadszor jelent meg ilyen valótlan kijelentés. Azt mondta: nyilvánvaló, hogy valaki destabilizálni akarja Szerbiát és bele akarja vonni a konfliktusba. A Reuters brit hírügynökség jelentette meg azokat a kiszivárgott amerikai hírszerzési adatokat, amelyek szerint Szerbia fegyvereket adott el Ukrajnának.

Közös kiállítással ünnepli Csontváry Kosztka Tivadar születésének 170. évfordulóját a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria és a pécsi Janus Pannonius Múzeum. Az életművet bemutató tárlat péntektől három hónapig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. A tárlat július 16-ig látogatható Budapesten, majd három hónapig a Janus Pannonius Múzeumba szállítják.