Rekordév a turizmusban - a nap hírei

Nagyot gyengült a forint, amely új történelmi árfolyammélypontot ért el a főbb devizákkal szemben. Az eurót este 407 forint 43 filléren jegyezték. A dollár jegyzése 397 forint 77 fillérre, a svájci franké pedig 410 forint 20 fillérre ment fel. A forint napközben új árfolyammélypontot állított be mindhárom devizával szemben, az euró legmagasabb jegyzése 409 forint 84 fillér, a dolláré 399 forint 42 fillér, a svájci franké pedig 412 forint 71 fillér volt.

Az Európai Unióban tizedével, Magyarországon csaknem 50 százalékkal volt magasabb a betárolt gáz mennyisége májusban, mint egy éve. Az energiahivatal földgázpiaci riportja szerint a háború kitörése óta május volt az első hónap, amikor az európai piacokra érkező összes import csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A megelőző hónapokban a magasabb LNG és norvég szállítások pótolni tudták a kieső orosz behozatalt. A régió tárolóiban májusban alacsonyabb volt a havi záró készletszint, mint a megelőző év azonos időszakában, ez alól csak Ausztria és Románia kivétel.

A lakásfelújítási állami támogatás meghosszabbítását és lakáshitelek kamatának korlátozását javasolja az építési vállalkozók szakszövetsége. Az ÉVOSZ szerint úgy lehetne elkerülni a dömpingszerű megrendelési hullámot, és javítani az ingatlanok műszaki állapotán, ha határozatlan időre kiterjesztenék támogatási lehetőséget. Ezen felül azt is szükségesnek tartják, hogy az új építéseknél az 5 százalékos áfa értéket határidők nélkül lehessen érvényesíteni. Az ÉVOSZ javasolja azt is, hogy vezessék be a lakáscélú hitelek 5 százalékos kamatsapkáját.

Újból alakulhat egy budapesti agglomerációs fejlesztési fórum, ahol megvitathatnák a fővárost és a környező településeket érintő közös kérdéseket - közölte a területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor az agglomerációs települések polgármestereivel való egyeztetésén előremutatónak nevezte a Pest megyei közgyűlés elnöke által felvetett javaslatot, miszerint fontolják meg azt, hogy a megszűnt Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács helyére, vagy azt újjáélesztve hozzanak létre egy térségi fejlesztési tanácsot. Navracsics Tibor közölte, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor rövid időn belül ennek a törvényhozásban is megteremtik a jogszabályi hátterét.

A vasút lehet a tengeri szállítás alternatívája a magyar ipari miniszter szerint. Palkovics László elmondta: erről és az ehhez szükséges fejlesztésekről is egyeztettek a Bulgária-Magyarország-Szerbia-Törökország közlekedési munkacsoport alakuló ülésén. A miniszter úgy vélte: az orosz-ukrán háború megmutatta, hogy a korábban reálisnak tűnő közlekedési módok kevésbé lesznek járhatók, Ukrajnát el kell kerülni. Közölte: az Európai Unió jelenleg az áruk 20 százalékát mozgatja vasúton, a cél, hogy ez az arány legalább 50 százalékra nőjön 2050-re.

Kiemelkedő eredményt hozott a turizmusban a nyár első hónapja: júniusban a belföldi vendégéjszakák száma 15 százalékkal meghaladta a 2019-es rekord évet. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a nyár első hónapjában változatlanul a Balaton térség szálláshelyei voltak a legnépszerűbbek 28 százalékkal, és a vendégéjszakák 23 százaléka köthető Budapesthez. Ezt követi Mátra-Bükk, Debrecen és térsége, Budapest környéke és Bük-Sárvár. Szálláshelytípus szerint a legtöbb foglalás, 42 százalék szállodákba szólt.

Svédország és Finnország aláírta a NATO-csatlakozási jegyzőkönyvet. Jens Stoltenberg főtitkár az aláírást követő sajtótájékoztatón köszönetet mondott Finnországnak, Törökországnak és Svédországnak, és azt hangoztatta, hogy mindhárom ország keményen dolgozik a megállapodás végrehajtásán, különösen a terrorizmus elleni küzdelem területén. A NATO főtitkára arra számít, hogy a szövetséges tagállamok minél előbb ratifikálják Finnország és Svédország csatlakozását a szervezethez.

Országos átlagban megállt a szennyvíz koronavírus-koncentrációjának emelkedése, mintavételi helyek többségét stagnáló tendencia jellemzi. A Nemzeti Népegészséügyi központ honlapján azt írta, hogy ezzel együtt emelkedést mértek a Budapest környéki agglomerációs települések és Eger szennyvíz mintája esetében. Csökkenés pedig egyik vizsgált település esetében sem jelentkezett.

Hétfőn csaknem 10 és fél ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra. Több mint 5 ezer ötszázan az ukrán-magyar és csaknem 5 ezren a román-magyar határszakaszon léptek be az ország területére. A rendőrség 230 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 323-an, köztük 119 gyermek vonattal érkezett Budapestre a háború elől menekülve.

Az orosz erők hat rakétát lőttek ki a dél-ukrajnai megyeszékhely, Mikolajiv melletti Bastanka városra, a megyeközpontot ágyúzták, aminek következtében lakóházak rongálódtak meg - közölte a megyei tanács elnöke a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. A tisztségviselő beszámolója szerint a hat orosz rakétából hármat az ukrán légvédelem semlegesített. Eközben az orosz erők Mikolajiv városra ágyútüzet nyitottak, több épületben károkat okozva. A Donyeck Dolina településnél az ukrán katonák visszaverték az orosz erők ostromműveletét, és visszavonulásra kényszerítették őket.