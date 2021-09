"Még egy esély", ez a görög oltásjelszó - a nap hírei

A bányászattól növekedést vár, a bányászoknak pedig a lehető legvonzóbb jövőképet ígérte az innovációs miniszter a bányásznapon. Palkovics László Gyöngyösön kiemelkedőnek nevezte az ágazat eredményeit, ismertetve, a kitermelt nyersanyagok mennyisége 2016 és 2019 között átlagosan 28 százalékkal nőtt. Elmondta: a jövő érdekében új alapokra helyezik a bányajáradék számítását. A földgáz esetében a gázpiac áraihoz kötik, az olajnál minőségi kritériumokat vezetnek be. Hozzátette: megújítják az építő-alapanyagok kitermelésére vonatkozó szabályozást.

Magyarország kifejezetten erős az egészségtudományban és kiveszi a részét a rákbetegségek elleni globális küzdelemből, mivel több nagy nemzetközi cég is hazánkban folytat kutatási tevékenységet magyar szakemberek bevonásával - jelentette ki külgazdasági és külügyminiszter. A sugárterápiás eszközöket, illetve szoftvereket gyártó Varian Medical Systems beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter kiemelte, hogy az amerikai központú cég 2,7 milliárd forintos jelentős technológiai fejlesztést hajtott végre Budapesten.. A kormány csaknem 500 millió forintos támogatást biztosított ehhez.

Fel kell készülni a negyedik hullámra, és ennek a legfontosabb része, hogy mindenki oltassa be magát a koronavírus ellen - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa a Kossuth rádióban. Szlávik János hangsúlyozta: a koronavírus delta variánsa sokkal jobban terjed a gyermekek körében, mint az eddigi mutációk, ezért fontos, hogy 12. év felett ők is vegyék fel az oltást.

Egyelőre nincs sürgető szükség a harmadik oltás beadására az európai járványügyi központ szerint, fontosabbnak tartják, hogy azok kapják meg előbb a vakcinákat, akik még nincsenek beoltva. Az ECDC azt hangsúlyozta, hogy az uniós tagországoknak prioritásként kell kezelni oltási kampányaik előmozdítását, mivel az Európai Unióban minden harmadik felnőtt még mindig oltatlan.

Több mint hatezer köznevelési intézetbe juthatnak el a magyar filmek októbertől, miután szerződést köt az oktatási hivatallal a Nemzeti Filmintézet. Ráduly György igazgató az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy tavaly indították az alapfilmek.hu oldalt, és a hozzá kapcsolódó Klassz program weboldalt, amely 4560 magyar film elemzését tartalmazza feladatgyűjteménnyel. Ezeket a tanárok felhasználhatják közismereti órákon. Emellett magyar vonatkozású külföldi filmekkel is tervezi bővíteni a Filmio online elérhető kínálatát a Nemzeti Filmintézet.

A világ 300 legjobb egyeteme közé került a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education legfrissebb rangsorában. Ezzel a hazai egyetemek között a legelőkelőbb helyezést érte el. A tavalyi kilenc helyett már 11 magyar egyetem szerepel a 2022-es világrangsorban. Schanda Tamás, az innovációs tárca parlamenti államtitkára azt írta: a világ száz országának legjobb 1600 egyetemét vizsgáló ranglistán a Semmelweis Egyetem a 277. helyen áll a tavalyi 426. hely után. Az első ezerbe bekerült az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem.

Százötvennél több könyvkiadó köteteit ismerhetik meg vasárnapig az érdeklődők a csütörtökön megnyílt Ünnepi Könyvhéten. A budapesti Vörösmarty tér mellett az ország számos nagyvárosában is lesznek programok. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke arról beszélt: a pandémia miatt két év múlt el anélkül, hogy személyesen találkozhattak volna az olvasók, a kiadók és a szerzők.

Két újabb budapesti étterem kapott Michelin-csillagot. Az Essencia és a Salt első alkalommal szerepel a kalauzban. Ezzel Budapesten már hét Michelin-csillagos étterem működik. A budapesti Michelin kalauz idén csak digitális formában jelenik meg.

Második esélyt adnak Görögországban a még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak. Az állásukból már felfüggesztett emberek visszatérhetnek munkájukhoz. Az athéni kormány ezt azután jelentette be, hogy százak tüntettek munkabeszüntetéssel a védőoltások kötelezővé tétele ellen. A görög kormány eredetileg szeptember elsejével tette kötelezővé az oltást az egészségügyi ágazatban, illetve az idősápolásban dolgozók számára.

Továbbra sem tudni, mikor nyílhat meg újra a kabuli repülőtér, jelenleg a műszaki problémák felmérése zajlik. Erről a katari külügyminiszter beszélt. Előző nap katari és török szakértői csoportok érkezett az afgán fővárosba, hogy segítséget nyújtsanak légi kikötő ismételt üzembe helyezésében, ami az ENSZ szerint kulcsfontosságú lenne a humanitárius segélyszállítmányok célba juttatása szempontjából. A tálibok Kína segítségére számítanak Afganisztán újjáépítésében a tálibok.

Az Egyesült Államokban már 9 halálos áldozata vannak a New York környékén pusztító ítéletidőnek. Az Ida hurrikán miatt New York városában és államában, valamint New Jersey-ben is rendkívüli állapotot hirdettek. Lezárták a metróvonalakat. Az amerikai meteorológiai szolgálat először adott ki riasztást villámárvizek miatt a kilencmillió lakosú metropoliszra.