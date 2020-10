A beruházások gyorsítását szolgáló intézkedésekről döntött a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs - Hírösszefoglaló

A koronavírus-járvány második hullámának felszálló szakaszában van az ország, valamennyi korosztályban jelen van a vírus – mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az iskolás korú gyerekek között is egyre több a fertőzött, bár szavai szerint ez továbbra sem jellemző. Növekszik az érintett idősotthonok száma, már 52 szociális intézményben van jelen a vírus, az összes lakó körülbelül tizede, 641 ember fertőződött meg. 156-an vannak kórházban.

Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetemen alkalmazzák a Richter gyógyszergyára által kifejlesztett, remdesivir hatóanyagot tartalmazó koronavírus elleni szert. A vírusszaporodást gátló infúziós kezelést súlyos állapotú betegek kapják a most kezdődött klinikai vizsgálatban. A mostani klinikai vizsgálatban a négy orvosképző egyetem és a két országos intézet mellett a kijelölt Covid-ellátó kórházak vesznek részt.

A beruházások gyorsítását szolgáló intézkedésekről döntött a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs. Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook-videójában elmondta: újabb eszközökkel gyorsítják és teszik hatékonyabbá a közbeszerzési ellenőrzéseket, és tovább fejlesztik az elektronikus közbeszerzési rendszert. A kutatás-fejlesztéshez, innovációhoz kapcsolódó állami projekteket, beruházásokat mentesítik a bonyolult adminisztrációs szabályok alól.

Benyújtotta a Pénzügyminisztérium az adóügyi könnyítésekről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek. A módosításokkal jövőre kedvezőbbé válik a kisvállalati adó, a vállalkozások segítséget kapnak az áfa-bevallásaik kitöltésekor, az elsőfokú államigazgatási ügyek döntő többsége illetékmentes, az otthoni magánfőzés és a bérfőzés pedig újra adómentes lesz. A törvényjavaslatban a Gazdaságvédelmi operatív törzs adóbürokrácia csökkentésére tett javaslatai szerepelnek.

A Lánchíd felújítására idén megkötik a szerződést, jövőre megkezdődhet a munka, és 2023-ra meg is újulhat a híd – erősítette meg a főpolgármester. Karácsony Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: vannak olyan szakértői vélemények, hogy a hidat teljesen újra kellene építeni. Ugyanakkor a felújítás után évtizedekig lehet majd használni. A főpolgármester elmondta, hogy hamarosan elkezdődik a Petőfi híd felújításának tervezése is. Hozzátette: a főváros elsősorban a Budapest - adó visszavonását szeretné elérni a kormánynál, csak akkor vezetnék be az úgynevezett kilábalási adót, ha ez nem sikerül.

Véget vet a színművészetin meghirdetett tanköztársaságnak az egyetem új vezetése. Közölték: az egyetem létesítményei fokozatosan a tanköztársaság bejelentése előtti működési rendre állnak vissza, amiről az egyetem kancellárja az üzemeltető útján gondoskodik. A Szarka Gábor kancellár, Novák Emil megbízott általános rektorhelyettes és Zalán János megbízott oktatási rektorhelyettes által aláírt kommüniké szerint a szeptemberi tanévnyitón bejelentett tanköztársaság mostanra teljes egészében szétzilálta az egyetem belső működését és lehetetlenné tett minden párbeszédet.

Rontotta a magyar gazdaságra vonatkozó idei és jövő évi előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap. Az IMF őszi világgazdasági prognózisa azzal számol, hogy Magyarország hazai összterméke idén 6,1 százalékkal csökkenhet, jövőre viszont 3,9 százalékkal bővülhet. Áprilisban a valutaalap még 3,1 százalékos idei visszaesést, jövőre 4,2 százalékos növekedést várt. A folyó fizetési mérlegben jóval nagyobb GDP-arányos hiányra számítanak az elemzők.

Lengyelország kész megvétózni az uniós költségvetési tervet. A lengyel kormánypárt elnöke szerint az uniós intézmények azt követelik, hogy a lengyelek értékeljék át egész kultúrájukat, vessék el mindazt, ami számukra fontos. Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes egy lapinterjúban kijelentette: Lengyelország nem engedi, hogy pénzzel zsarolják, ezért kész megvétózni az Európai Unió 2021 utáni hétéves költségvetési keretét és a helyreállítási alapot.

A fehérorosz ellenzék vezetője ultimátumot adott az ország elnökének: ha Aljakszandr Lukasenka október 25-ig nem jelenti be lemondását és nem bocsátja szabadon a rendszer politikai foglyait, országos sztrájk kezdődik. A Litvániába menekült Szvjatlana Cihanouszkaja közölte: a rezsimnek 13 napja van arra, hogy a három követelést teljesítse, az utcákon zajló erőszaknak is véget kell érnie.

Két új tag megválasztását jelentette be a Svéd Akadémia, ezzel újra teljessé válik az irodalmi Nobel-díjat odaítélő, korábban botrányok tépázta testület. Az új tagok december 20-án foglalják el a két utolsó üres helyet a 18-tagú testületben. A tagság a Svéd Akadémiában egy életre szól, 2017 novemberében azonban olyan molesztálási és összeférhetetlenségi botrányok pattantak ki, hogy több tag távozott.