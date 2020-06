Gazdaságvédelmi operatív törzs alakul - Hírösszefoglaló

Gazdaságvédelmi operatív törzs alakul a növekedést fékező adminisztratív szabályok kiiktatására - mondta el a Magyar Nemzetnek a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte: a szervezet már a jövő héten megtarthatja első ülését. Beszámolt arról, hogy a kormány megkezdte a kórházi struktúra átalakítását és beszélt a 13. havi nyugdíj visszaállításáról is, amely 4 lépcsőben történik, és amelynek első lépcsője jövő februárban esedékes. A kisadózó vállalkozások tételes adójának átalakítását legkorábban jövőre tartja időszerűnek. A Lánchíd felújításával kapcsolatos kérdésre válaszolva tarthatatlannak nevezte a helyzetet, és úgy vélte: megoldásához kizárólag a politikai akarat hiányzik.

Újabb 4 évre Kulcsár Krisztiánt választották meg a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének. Az egyedüli jelöltként induló sportvezetőt 103 tag támogatta, hárman szavaztak ellene. A nyári sportágakért felelős alelnök Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke; a téli sportágakért felelős alelnök Deutsch Tamás, az MTK, valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöke lett. Emellett hét új elnökségi tagot választottak. Kulcsár Krisztián és az újonnan megválasztott tisztségviselők megbízatása a 2024-es párizsi olimpia utánig, legkésőbb szeptember 15-ig szól.

A MotoGP futamainak rendezésére alkalmas, multifunkciós versenypályát épít Hajdúnánás határában a kormány. A beruházás összesen 65 milliárd forintból valósulhat meg, az első gyorsasági motoros versenyt 2023-ban rendezhetik. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a projekindító tájékoztatón arról beszélt: a pálya építése hamarosan elkezdődik, hiszen 2022 végén, vagy legkésőbb 2023 év elején tesztversenyt kell rendezni, és addigra készen kell állniuk az ehhez kapcsolódó szállodáknak, konferencia-központnak, oktatóközpontnak is.

5 és fél milliárd forintot biztosít a kistermelők lehetőségeinek javítására az Agrárminisztérium. Nagy István tárcavezető Pannonhalmán, a termelői piac megnyitóján azt mondta: a pályázatban 2,5 milliárd forintot a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére, 3 milliárd forintot a helyi termékértékesítő piacok és vásárterek támogatására lehet fordítani. A kistermelők több mint 5 millió forint támogatási összege egyszeri és szabadon felhasználható.

Ismét beterjeszti a leszakadó vidékeken bérfelzárkóztatást kezdeményező országgyűlési határozati javaslatát a Jobbik. A kormányoldal tavaly azzal utasította el a kezdeményezést, hogy éppen ezeken a területeken a legnagyobb a fizetések emelkedése. A párt azt is javasolja, hogy a kormány tárgyalja újra a multinacionális cégekkel kötött stratégiai partnerségeket, a milliárdos támogatások mellett azt is rögzítve, ezek a vállalatok hogyan zárkóztatják fel a béreket. Sürgette azt is, hogy a kormányzat teremtsen korrupciómentes gazdasági környezetet a magyar kisvállalkozások számára.

Összesen 123 módosító javaslatot nyújt be a 2021-es költségvetéshez az LMP. Az ellenzéki párt szerint a jövő évi büdzsének a zöld fordulatot és az újjáépítést kell szolgálnia. Az előterjesztések több mint 2500 milliárd forintnyi átrendezést tartalmaznak. Kendernay János a párt társelnöke azt mondta: ehhez először a szociális válságot kell megállítani, emelve a létfontosságú szociális juttatásokat és a közszolgálatban állók bérét.

Három hónap zárva tartás után ismét látogatható a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum. Az intézményekben fokozottak az óvintézkedések, a Magyar Nemzeti Múzeumban a látogatók számát korlátozzák. Az intézmények tereiben kötelező maszkot viselni és a bejáratnál kézfertőtlenítő automatákat helyeztek el.

Megkezdődött a Nagymaros és Szob között megrongálódott pályaszakasz helyreállítása. A vonatközlekedés - kezdetben csak egy vágányon - a tervek szerint július második felében indulhat újra, addig buszok viszik az utasokat a Nagymaros-Szob, illetve a Szob-Zebegény közötti szakaszon, külön menetrend szerint. A szerdai esőzés több mint egy kilométernyi szakaszon öntötte el sárral, kövekkel a vasúti pályát a Dömösi átkelésnél.