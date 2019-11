Hadiipari együttműködésről is tárgyalt Orbán Viktor a török elnökkel - Hírösszefoglaló

A kereskedelmi forgalom növeléséről, biztonsági, katonapolitikai és hadiipari együttműködésről tárgyalt Budapesten a miniszterelnök a török elnökkel. A látogatás ellen a városban több helyszínen is tüntettek. Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Törökország az energetikában is partner, és 2021 végére már onnan is érkezhet gáz Magyarországra. Recep Tayyip Erdoğan török elnök megköszönte a szíriai hadművelet magyar támogatását.

Nem tartja elfogadhatónak a csütörtökön történteket a budapesti közlekedésben a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook oldalán közölte: lehetetlen helyzet, hogy metrók tartósan ne közlekedjenek egy államfői látogatás miatt. A kora esti órákban egy ideig a hatósági zárás és a török elnök látogatása elleni tiltakozó megmozdulások miatt nem közlekedett az 1-es és 3-as metró, továbbá több villamos és busz sem, valamint gyalogosan és autóval sem lehetett közlekedni több helyen a városban.

Megemeli több mint 34 milliárd forinttal az Egészségbiztosítási Alap költségvetését a kormány - jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta azt is, hogy mégsem kell nyelvvizsga a felsőoktatási felvételihez, a kormány visszavonja az erről szóló jogszabályt. Kitért arra is, hogy módosítják a közbeszerzési törvényt, a kormány rövidesen beterjeszti a javaslatot.

Nem tervezi a kisadózó vállalkozók tételes adójának emelését a kormány - közölte a sajtóhírekre reagálva a Pénzügyminisztérium. Az adóhivatal ugyanakkor fokozottabb ellenőrzésbe kezd a tisztességes vállalkozók védelmében.

Javította a magyar GDP növekedésére vonatkozó prognózisát az Európai Bizottság. A brüsszeli testület idén 4,6 százalékos gazdasági bővülésre számít, ami a harmadik legmagasabb érték az Európai Unióban. Közben az Európai Bizottság az európai gazdaság mérsékeltebb növekedését várja jövőre és 2021-re is.

Budapesten lesz az Egyesült Nemzetek Szervezete terrorizmus elleni hivatalának regionális programtámogató irodája - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Vlagyimir Voronkov, az ENSZ főtitkárhelyettese súlyos globális kihívásnak nevezte a terrorizmus minden megnyilvánulási formáját.

Úgynevezett vörös kódot adott ki a rendőrség hogy felhívja a figyelmet az elmúlt időszak romló baleseti adataira. Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt két hónapban 127-en haltak meg a közutakon.

A hónap utolsó péntekétől várja az adományozókat a Mikulásgyár, amely idén is Millenáris Parkban nyitja meg kapuit. December 21-ig várják a szegénységben élő családok számára felajánlott tartós élelmiszert, édességet, tisztító- és tisztálkodási szert, jó minőségű ruhát, játékot, könyvet.

A pótvámok leépítésében állapodott meg Kína és az Egyesült Államok. A felek megegyeztek abban, hogy a kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokon elért eredmények függvényében szakaszosan törlik el a korábban megemelt vámokat.