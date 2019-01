Már a magyar nyomozásnak is van gyanúsítottja a veronai buszbaleset ügyében - a nap hírei

Először február 5-én folyósítja a gyermekek otthon ápolása után járó támogatást mintegy 17 ezer család számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Rétvári Bence parlamenti államtitkár kiemelte: a kormány januártól, új kategóriaként a tartósan beteg, önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápolók számára bevezette a gyermekek otthongondozási díját, amelynek összege havi bruttó 100 ezer forint és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. A támogatás összege 2022-ig folyamatosan emelkedik és eléri majd az akkori minimálbér szintjét.

Külgazdasági rekordokat döntött az ország tavaly, amely a legsikeresebb év volt befektetés-ösztönzés szempontjából - mondta budapesti értékelőjén a területért felelős miniszter. Szijjártó Péter kiemelte: tavaly 98 nagyberuházás érkezett, összesen 1380 milliárd forint értékben. A tárcavezető hangsúlyozta: a legtöbb beruházás Németországból jött, a legnépszerűbb célpont az autóipar, az üzleti szolgáltató és az elektronikai szektor volt.

A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt a parlament rendkívüli ülése. Az ellenzék egy része ezután kivonult a Országház elé. A politikusok esküt tettek a korábban megfogalmazott 5 pontos petíció mellett. Az ellenzék a többi között arról vitázott volna, hogy jogellenesen vezették a Ház december 12-i ülését, amelyen a munka törvénykönyvének módosítását is elfogadták.

A kormány ellen tüntettek ellenzéki pártok, civil szervezetek és szakszervezetek este Szegeden. A Védjük meg Szegedet! címmel meghirdetett demonstráció résztvevői megtöltötték a Dugonics teret, majd a belvároson keresztül a Csongrád Megyei Kormányhivatal Rákóczi téri épülete elé a Nagy Imre-szoborhoz vonultak.

Összesen 8 repülőgépet, és 36 helikoptert vásárolhat a következő 10 évben a Magyar Honvédség - közölte a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a korszerűsítést a kiképző repülőgépek beszerzésével kezdik, de a haderőfejlesztés érinti a katonák fegyvereit és ruházatát is. Hozzátette: a Magyar Honvédség a szárazföldi képességet is fejleszti. A tárcavezető beszélt arról is: a Magyar Honvédség hosszú távú célja, hogy támogatással a katonák tulajdonába kerüljenek a szolgálati lakások. A részletekről még tart az egyeztetés a bankokkal és az önkormányzatokkal.

Új vezetőket nevezett ki a következő 3 évre a Magyar Tudományos Akadémia 4 kutatóközpontjának és 2 kutatóintézetnek élére az intézmény elnöke. Az akadémiai kutatóközpontok és intézetek alkotják az ország legnagyobb, szinte valamennyi tudományterületre kiterjedő, önálló szabályozású kutatóhálózatát, amelyben 4 ezernél is többen dolgoznak. Az MTA kutatóhálózatának finanszírozásáról nyár óta tart a vita az intézmény és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között.

Már a magyar nyomozásnak is van gyanúsítottja a veronai buszbaleset ügyében. A 24.hu úgy tudja: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda egy embert foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával hallgatott ki. Olaszországban 6 ember ellen folyik eljárás a 17 halálos áldozatot követelő tragédia miatt. Magyar és olasz értesülések szerint az autóbuszba szabálytalanul szereltek be egy plusz üzemanyagtartályt, a sofőr pedig alvászavarban szenvedett. Azt, hogy pontosan mi okozta a balesetet 2 év elteltével sem tudni.

Oroszországban lezárultak a mentési munkálatok a gázrobbanás miatt összeomlott magnyitogorszki lakóháznál. A romok alól 39 ember, köztük 6 gyerek holttestét emelték ki - közölte az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma. 5 túlélőt kórházban ápolnak, állapotuk stabil.

Megalakult az új amerikai törvényhozás. A washingtoni alsóházban többségbe kerültek a demokrata párti képviselők, házelnöknek a kaliforniai Nancy Pelosit választották meg. A százfős szenátusban a kormányzó Republikánus Pártnak 53 helye van.