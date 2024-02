Szöllőskei Gábor: esély van egy újabb magyar Oscar-díjra

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Christopher Nolan Oppenheimer című filmje kapta a legtöbb elismerést a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia vasárnap esti londoni díjkiosztóján. Hazai idő szerint március 11-én hajnalban rendezik meg a 96. Oscar-gálát, amelynek szintén nagy esélyese a tizenhárom díjra jelölt életrajzi dráma – értékelt a 77. BAFTA-gála kapcsán Szöllőskei Gábor filmes szakújságíró. A díj természetesen nem borítékolható, hiszen gyakran előfordult meglepetés, de valóban az Oppenheimer a legesélyesebb a legjobb filmnek járó elismerésre az Oscar-gálán, hiszen a vasárnapi elismerés mellett a Golden Globe-ot is megnyerte a legjobb drámai film kategóriájában.

"Azért még meg kell várni a producerek szakszervezetének díját, az is nagyon erős iránytű, hogy melyik film győzhet majd, de ha még azt is behúzza, az előrevetíti, hogy melyik filmek és színészek részesülhetnek Oscar-szoborban. Idén a BAFTA-t Cillian Murphy kapta az Oppenheimer férfi főszereplőjeként, Emma Stone a legjobb női főszereplő lett a Szegény párákért, és a mellékszereplőknél szintén nem volt meglepetés, hiszen Robert Downey Jr. az Oppenheimerért és Da'Vine Joy Randolph a Téli szünet című filmért már nagyon-nagyon sok díjat kapott, többek között Golden Globe-ot is. Úgyhogy van egy esélyes négyes az Oscarra" – mondta Szöllőskei Gábor.

Hozzátette, hogy a női főszereplőknél például Emma Stone-nak még nem feltétlenül borítékolná a díjat, hiszen Lily Gladstone is nagy esélyes a Megfojtott virágok női főszereplőjeként.

"Bár Martin Scorsese új filmjét a BAFTA-n eléggé elhanyagolták – lehet, hogy a Brit Filmakadémia egy ilyen nagyon amerikai témával nem tudott mit kezdeni –, szerintem az Oscaron már több esélye van a Megfojtott virágoknak is" – vélekedett a szakíró.

A második legtöbb díjat a Szegény párák című alkotás nyerte a BAFTA-n, Emma Stone elismerése mellett elvihette a legjobb jelmez díját, valamint a magyar szívnek kedves legjobb látvány kategóriában is nyert, így a film berendezője, Mihalek Zsuzsa is BAFTA-díjban részesült James Price és Shona Heath látványtervezők mellett.

"Mivel a Szegény párákat is Magyarországon forgatták, ahogy a Dűnét is, amely két évvel ezelőtt tudott nyerni ugyanebben a kategóriában az Oscaron, és ott is magyar berendező volt Sipos Zsuzsanna személyében, most szintén erre van esély. Talán a Barbie megszorongathatja majd a Szegény párákat a legjobb látvány kategóriájában az Oscaron, de az eddigi dijazások azt mutatják, hogy a legnagyobb esélye valóban Mihalek Zsuzsáéknak van" – fogalmazta meg a reményeket Szöllőskei Gábor azzal kapcsolatban, hogy esetleg idén is lesz magyar Oscar-díjas.