Zeneszerzők adnak randevút a kortárs zene rajongóinak

A Hallgatás Napja 2015 óta Budapest egyik legrangosabb kortárs zenei fesztiváljává vált, melyen évről évre bemutatkozik a mai magyar zeneszerzők több generációja. Koncertjeinek sajátossága, hogy egyedülálló módon felfűzve megismételhetetlen zenei szövetet alkotnak, melyben az elhangzó művek felelnek egymásra, a helyszínen, egymás kölcsönhatásában kapják meg különleges karakterüket.

A változatosság nemcsak a repertoárt tekintve jellemzi A Hallgatás Napját, de az előadói összetétel szempontjából is: a zenészek az egyik koncerten még szólisták, a másikon zenekarban, aztán egy következőn már kamaraformációban játszanak, így is megmutatva sokoldalúságukat. A Hallgatás Napja kihagyhatatlan alkalom a kortárs zene rajongói számára, hiszen

a kortárs zeneszerzők ilyenkor randevút adnak egymásnak, meghallgatják műveiket, találkoznak a közönséggel, és megosztják véleményüket az ősbemutatókon elhangzott darabokról

– olvasható concertobudapest.hu-n.

A Concerto Budapest Kossuth-díjas zeneigazgatója, Keller András számára kiemelten fontos, hogy mindig újat kínáljon a közönségnek, s megpróbálja közelebb hozni a hallgatósághoz korunk zenéjét: „A kortárs zenét nem megérteni, hanem hallgatni, érezni kell, átengedni magunkon. Ha valaki megteszi ezt a szellemi-lelki befektetést, olyan gazdaggá válhat, hogy az egész életét másként látja majd. A Hallgatás Napja mindenekelőtt a nyitott, elfogulatlan és elmélyült zenehallgatás kitüntetett ideje.”

A fesztivált már 2019-ben és 2021-ben is élőben közvetítette a Szabó Stein Imre vezető rendező által irányított 10 kamerás felvételi csapat a The Violin Channel Facebook, YouTube csatornáira, amely idén is világszerte rengeteg nézőhöz juttatja el a vasárnapi koncertek élményét, melyet a Concerto Budapest a honlapján is közvetít. Szabó Stein Imre, a közvetítés producere és rendezője szerint "nemzetközi szinten is egyedülálló vállalás ez, amelynek keretében mintegy 12 órás megállás nélküli élő közvetítésben, a BMC két helyszínéről külföldi és javarészt magyar kortárs szerzők ősbemutatóit, hazai bemutatóit és szerzeményeit tudjuk élőben megosztani a nagyvilággal. Több százezres elérést tudunk biztosítani a The Violin Channnel bázisán Új Zélandtól, az Egyesült Államokon át az egész világon, és mindez kortárs zene. A Keller András által megálmodott nagyívű misszióhoz a nemzetközi láthatóságot biztosítjuk."

A Hallgatás Napját ebben az évben a Concerto Budapest a Keller Quartet néhai brácsása, Gál Zoltán tiszteletére rendezi.

A fesztivál idén két zeneszerző emléke előtt is tiszteleg: a száz éve született Ligeti Györgytől a Három darab két zongorára című kompozíciója hangzik el a nyitókoncerten, este, az Opus Jazz Clubban pedig a Hat bagatell a Musica Ricercatából, valamint Csalog Gábor, Kondor Ádám, Tihanyi László és Jeney Zoltán erre reflektáló művei. A másik ünnepelt a 2019-ben elhunyt Jeney Zoltán, aki idén lenne nyolcvanesztendős. Tőle több kamaraműve mellett a Szindbád-szvit csendül fel, melyet Huszárik Zoltán legendás filmjéhez írt zenéjéből komponált.

A tizenegy ma élő zeneszerző – Balogh Máté, Csalog Gábor, Csapó Gyula, Alessio Elia, Eötvös Péter, Kondor Ádám, Perényi Miklós, Szentpáli Roland, Dobrinka Tabakova, Tihanyi László és Zarándy Ákos – művei közül a hét ősbemutató a rendezvény hagyományainak megfelelően ezúttal is a különböző alkotói generációk találkozását jeleníti meg. Ebben az évben Balogh Máté Tiefhornfantasie aus den Ostalpen, Szentpáli Roland Ábrahám és Izsák, Perényi Miklós Per sette archi, Alessio Elia Celestial Keys, Kondor Ádám In nomine, Zarándy Ákos A csend határfényei című műveit, valamint Csapó Gyula Concerto per Pianoforte ed un ambiente che cambia című, nagy kihívást jelentő, egyórás zongoraversenyét adják elő első alkalommal a fellépő művészek. Magyarországi bemutatóként hangzik el Dobrinka Tabakova, a kritikusok egybehangzó véleménye szerint hatalmas érzelmi mélységet közvetítő, izgalmas, mélyen megindító zenét komponáló kortárs bolgár származású zeneszerző Concerto brácsára és vonósokra című darabja.

A fesztivál idei zárókoncertjét a Concerto Budapest a háború és a terror áldozatai emlékének ajánlja, ezért kerültek a műsorba olyan melankolikus hangulatú művek, melyek a csendes elmélyülés felé vezetik a közönséget. Ezen az estén felhangzik Sosztakovics Kamaraszimfóniája, Eötvös Péter Shadowsából a Cadenza című fuvolaszóló, Hindemithtől a Trauermusik című szvit, a zeneirodalom legszomorúbb alkotásaként is emlegetett Metamorfózisok című zenekari mű Richard Strausstól, valamint Messiaen Kvartett az idők végezetére című kamaraművének 8. tétele (Louange á l Immortalité de Jésus).

Eötvös Péter, a Concerto Budapest első vendégkarmestere, akinek több műve is szerepel a fesztivál idei programjában, a fesztivál zenei ínyencséget így határozta meg: „A Hallgatás Napján végre megszűnnek a műfaji korlátozások, szabadon repkedünk a különböző évszázadokban, stílusokban, kisegyüttes, nagyegyüttes, szólisták... mint egy kulináris élvezet egy Michelin-csillagos étlapról.”

A részletes program itt érhető el.