Harminc év: rendhagyó Ákos-koncertek az Operaházban és az Arénában

Harminc év címmel nagyszabású jubileumi koncertet ad Ákos a budapesti Operaházban. A Kossuth-díjas előadóművész az InfoRádióban elmondta: a helyszín és az időpont is fontos, mert harmincöt éve zenél, és harminc éve szólista: a Karcolatok című első szólólemeze 1993. március 23-án jelent meg. Az Operaházban két előadás lesz, október 28-án és 29-én, szombaton és vasárnap.

"Ez alapvetően egy akusztikus koncert, az elmúlt harminc év dalaiból válogattuk. Nem mondom, hogy könnyű munka volt, mert több száz dal született, de számomra nagyon érdekes eladás állt össze, minden korábbi koncertünktől különbözik. Még versek is elhangzanak" – mondta Ákos, és a részletekről annyit árult el, hogy az első műsorrészben egy kamarazenekarral, egy vonósnégyessel és egy három főből álló "angyalkarral" egészülnek ki, míg a második felvonásban színre lép a Győri Filharmonikus Zenekar és a pécsi VoiSingers.

"Az Operaházban elképesztő látvány várható, az összes helyi adottságot igyekszünk kihasználni. Itt most elsősorban szcenikai, technikai dolgokról van szó, de önmagában az épület is már impozáns és tiszteletet parancsoló" – tette hozzá a zenész.

A budapesti koncertek előtt két nappal, október 26-án Győrött a Filharmónia otthonában, a Richter-teremben nyilvános főpróbát is tartanak, ahol úgy adják elő a számokat, mint egy komolyzenei koncerten, egy helyben ülve, mindenféle látványtechnikai elem nélkül játszanak majd.

A műsor címe az, hogy Harminc év, és Kovács Ákos elárulta, noha az elmúlt három évtized tevékenységét próbálják egy bő kétórás, kétrészes előadásban megjeleníteni, hangsúlyosan szerepelnek majd a Karcolatok lemez dalai is. "Talán annyit elmondhatok, hogy nem az az elsöprő, vad koncerthangulat lesz jellemző erre az előadásra, mint a rockbulijainkon vagy az Arénában szokott lenni" – tette hozzá. Egyébként a Papp László Budapest Arénában is folytatódik majd a Harminc év című ünneplés, mert december 16-án ott adja Ákos pályafutása első ültetett Aréna-koncertjét, így oda is megpróbálják azt a bensőséges hangulatot bevarázsolni, amit az Operában igyekeznek most megteremteni.

"A repertoár valószínűleg legalább 99 százalékig megegyezik majd az operaházi koncerttel a december 16-i előadáson, de más lesz, mert az Aréna méreteiből következően, mert oda elképesztő színpadtechnikát kell majd felépíteni, ami jelentősen különbözni fog az Operaházban adott koncertünktől, akkor is, ha a repertoár jelentős részben átfedést mutat majd" – mondta Ákos.

Az előadóművész beszélt arról is, hogy noha ma már ódivatú dolog albumot kiadni, a nyáron több új dalt is írt, és a reményei szerint ezek meg is jelennek jövőre egy lemezen. "Én vállaltan ódivatú szerző és előadó vagyok, és hiszek az albumban, hiszek a nagyjából azonos időben született daloknak a kohéziós erejében, úgyhogy én még adok ki albumot, bár ennek sok létjogosultsága már talán nincsen" – monda Ákos. A mostani koncerteken egy új dalt adnak elő, az Ember maradj című új szerzeménynek egy héttel az operaházi fellépés előtt lesz a rádiós premierje, és utána az Operaházban már élőben is hallható lesz.