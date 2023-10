Mácsai Pál: kevesebb a pénz, kevesebb a bemutató, de a színházra szükség van

Mácsai Pál szerint jól láthatóan nehezebb helyzetben indul az évad a színházak számára. Mint elmondta: eleve az általános kedélyünk is borultabb, borongósabb. Az egész emberiség tele van szorongással, márpedig szorongásból félelmek és zárt társadalmi viselkedések következnek. A kíváncsiság, az újat keresés, a nyitottság háttérbe szorul, és a biztonságra törekvés, a bezárkózás a jellemző, kicsit a román kori erődökre hasonlító lelkiállapotok terjednek. Ez viszont a művészetnek, különösen az előadóművészetnek nem kedvez – magyarázta.

Az Örkény Színház igazgatója kiemelte, hogy az önkormányzati fenntartású színházakban markánsan megjelent a pénzhiány, akadozó a támogatás, és ez visszahat a munkára, vagyis kevesebb a bemutató. Ennél még nagyobb bajnak gondolja, hogy kormányzati, kultúrpolitikai szinten is megjelent a színházi vagy az előadóművészeti szakma piacosításának a vágya, ami évtizedek óta rendre vissza-visszatér. "Márpedig ha azt gondoljuk, hogy a kultúra piacosítható ebben az országban, ezzel az előadóművészeti múlttal és hagyománnyal, akkor tévedünk" – fogalmazta meg véleményét Mácsai Pál.

"A pénz az semmivel nem okosabb, mint a politika" – jegyezte meg az igazgató, hozzátéve:

a pénz nagyon buta dolog, hiszen egyetlen törvényt ismer: önmagából többet akar.

Ez viszont a művészetben sehová sem vezet, semmire sem visz szerinte. "Bizonyos dolgok pénzbe kerülnek, például az előadóművészet egy tízmilliós országban pénzbe kerül. És valóban van olyan esély, hogy egy szórakoztatóipari produkció – ami még jó is lehet a maga nemében és műfajában – visszahozza az árát, de ezt nem szabad összekeverni a művészettel" – jelentette ki.

Arra kérdésre válaszolva, hogy a főváros fenntartásában lévő színházakban jelentős jegyáremeléssel kezdődött az évad, Mácsai Pál nem titkolta, hogy ez szorongást és egyúttal lelkiismeretfurdalást is okoz neki, de mint mondta: most ez elkerülhetetlen volt. Ennek kapcsán beszélt arról, hogy végeztek egy kisebb kutatást, hogy a rendszerváltás óta hogyan alakultak a jegyárak, és ebből az derült ki, hogy más termékekkel összevetve igencsak lecsúsztak a színházi belépők árai. A mostani jegyárak az Örkény Színházban 3500 és 10 ezer forint között vannak, vagyis nagyjából három csomag cigaretta árának felelnek meg – vonta meg a mérleget az igazgató. Az viszont aggodalommal tölti el Mácsai Pált, hogy mivel nézőik nagy része diák vagy pedagógus, félő, hogy közülük sokan nem fogják tudni megvenni a jegyeket vagy nem tudnak annyiszor eljutni a színházba, mint szeretnének. Ha ezt tapasztalják, akkor mindenképpen lépni fognak, de – mint fogalmazott – ezt egyelőre nem érzékelik, az előzetes jegyeladások pont olyanok, mint tavaly vagy tavalyelőtt.

Az anyagi nehézségekkel kapcsolatosan az igazgató elmondta: kevesebb bemutatót tudnak tartani, de így is figyelni kell arra, hogy a társulat minden tagja kapjon megfelelő feladatot, senki ne maradjon kihívás nélkül. Egyúttal keresni kell pótmegoldásokat, ami amúgy is feladata egy színházigazgatónak.

"Vannak ilyen korok, vannak ilyen szakaszok, amikor financiálisan nehezebb, lelkileg nehezebb. Bár most ez azért már négy éve tart, ami fárasztó, de túl kell élni, és keresni kell a lehetőségeket. Ahogy például amikor az Örkény Színház büdzséje a felére zuhant 2008-ban, akkor a Müpa nyújtott segédkezet, és finanszírozott két produkciót, úgyhogy náluk mutattuk be, kétszer-háromszor eljátszottuk, és aztán elhoztuk az Örkény Színházba. Tehát egy szakmai szolidaritás működött, amire egyébként most is lehet számítani.

Most inkább az Örkény szolidarit, mint vele szolidarítanak,

és ez a gesztus most természetesen a független szféra felé van, mert az ő helyzetük a miénknél is sokkal rosszabb. Merthogy mi tudunk fűteni, és végül is hat bemutatót tudunk csinálni. Viszont független színházak sora lehetetlenül el" – hangsúlyozta az Örkény Színház vezetője, hozzátéve, hogy szerinte ez óriási hiba, hiszen a teljes színházi szakmára termékenyítőleg hat a függetlenek kíváncsisága, nyitottsága, képessége a formai megújulásokra.

"Mindez éppen akkor történik, amikor létezésünk, világérzékelésünk amúgy is csúszik át a képernyőre, magyarul dehumanizálódik és jóval kevesebbet vagyunk egymással élő kapcsolatban. Vagyis

változatlanul a színház az a hely, ahol emberek találkoznak egymással és közösségi élményként élnek meg valamit estéről estére"

– fogalmazott Mácsai Pál, hangot adva annak a véleményének, hogy növelni kellene ezeknek a műhelyeknek a számát, sőt akár az iskolákban kellene terjeszteni a színjátszást.

Az igazgató a saját premiereket ismertetve elmondta: hat bemutatót tudnak tartani, de ezek közül egy – Kerekes Éva monodrámája – már készen kerül át az előző évadról, egyet pedig majd nyáron a Városmajori Szabadtéri Színházzal közösen állítanak színpadra. A nagyszínpadon csak két bemutató lesz: Bodó Viktor rendez Lidércek Shakespeare Delírium címen egy Szentivánéji álom által ihletett kortárs előadást és itt kerül színre Dosztojevszkij Bűn és bűnhődése Gáspár Ildikó új verziójában. A stúdióban folytatódik az együttműködés Ördög Tamással és a Dollár Papa Gyermekei társulattal, de itt készül majd Kincses Réka új darabja is, a Karácsonyozzatok velünk vagy ússzatok haza.

A kérdésre, hogy mi lehetne az évad szlogenje, Mácsai Pál úgy fogalmazott: "Mindent ma írtak és minden ma van."