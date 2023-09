Sylvester Stallone egyszer csak bokszolni kezdett Ferenc pápával

Nem mindennapi élményben volt része a 77 éves Sylvester Stallonénak, ugyanis a filmest családjával együtt fogadta Ferenc pápa, a találkozó egy pontján pedig a színész korábbi legendás szerepeire (Rocky, Rambo) utalva bokszra invitálta a szentatyát, aki jól vette a "kanyart".

Ferenc pápa mondta, hogy Stallone filmjein "nőtt fel", ezt érezte buzdításnak a legenda.

Mutatjuk, mert videó is van:

"Ready? We box!" Sylvester Stallone jokingly raises his fists to Pope Francis after the pontiff tells the 'Rocky' star he grew up with his movies. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/WAhocnlHiQ