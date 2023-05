Nagy nyári turnéra indul Ákos, és decemberi meglepetésre is készül

Kovács Ákos az InfoRádióban elsőként felidézte, hogy tavaly januárban a Budapest Sportarénában kezdték az évet, utána 120 ezer embernek zenéltek az országjáró turnén, és decemberben újra az Arénában zárták az évet. Az ott játszott műsort viszik most a nyári turnéra, amelyet Veszprémben, Európa kulturális fővárosában indítanak majd.

"Tavaly két teljesen különböző műsorral koncerteztünk. A januári Aréna-koncert repertoárját vittük turnéra, majd egy teljesen új látványvilágot és új dalsorrendet hoztunk létre a decemberi koncerthez, és ezt a műsort még nagyobb szabású, Budapesten kívüli előadásokon nem láthatta a közönség, úgyhogy most ezt fogjuk turnéra vinni" – mondta az énekes-dalszerző.

A további helyszínek kapcsán arról beszélt Ákos, hogy három és fél évtizedes pályafutás után egy-két vadonatúj koncerthelyszíntől eltekintve nem nagyon van olyan helyszín, ahová ne visszatérne játszani. Június 3-án Veszprémben, 16-án Siófokon, 24-én pedig a Székelyföld legnagyobb koncertsorozatán, a Csíkszentsimonban rendezett Tiltott Fesztiválon lép fel. Július 1-én Keszthelyen, július 14-15-én pedig Fertőrákoson, a Barlangszínházban hallható majd a Kossuth-díjas előadóművész és zenekara.

Az évzáró nagykoncert helyszíne ugyan a már hazai pályának számító Budapest Sportaréna lesz, viszont meglepő és egyedi produkció várható: ez lesz az első ültetett, akusztikus jellegű, több műfajt is felvonultató Ákos-koncert a hatalmas Aréna-csarnokban.

"Az előadás címe: Harminc év. 2023-ban lett harmincesztendős életem első szólólemeze, a Karcolatok, amely 1993. március 23-án jelent meg. A jubileum alkalmából az elmúlt harminc évet szeretnénk áttekinteni és színpadra állítani. December 16-án az Aréna küzdőterét is beszékezzük, már kaphatók a jegyek, és elképesztő iramban fogynak is. Ennek igazán örülök, mert ez azt jelenti, hogy a közönségünk jelentős része megértette a hívó szót. Mert itt egy nagyszabású, ritka, akusztikus jellegű, szimfonikus zenekart is felvonultató műsorra lehet számítani" – összegezte a terveket Ákos.

Arra is emlékeztetett, hogy időnként szoktak ilyen előadást tartani, az első hasonló hangvételű műsor a 2003-as Andante volt, de ilyen volt az Ákos 40 és az Ákos 50 koncertsorozat is. Mint jelezte, most szeretné összefoglalni ezt a három évtizedet, a koncerten pedig sokfajta műfaj megfér majd egymás mellett a versmondástól a szimfonikus zenekari megszólalásig.

Leslie Mandoki segít

Az egy éve bemutatott kisjátékfilmje, a Magunk maradtunk sikeresen szerepelt hazai és külföldi fesztiválokon, a 27 perces alkotás Sanghajban a rövidfilmfesztiválon például négy különböző díjat is elnyert, a fekete-fehér filmek torontói fesztiválján pedig elnyerte a legjobb rendezői elismerést. Juhász Viktor operatőr egyedi kameramunkáját négy szemlén is díjazták.

"Ezek olyan elismerések, amelyek ugyan nagyon szép visszajelzések számunkra, de mi a közönségnek csináltuk a filmet. Nem a díjak miatt készít az ember filmet, hanem azért, mert szeretne valamit elmondani a világról azoknak az embereknek, akik erre fogékonyak" – mondta Kovács Ákos annak kapcsán, hogy a közelmúltban Németországban filmforgalmazók, filmes újságírók, televíziótársaságok, filmbeszerzők előtt vetítették le a filmjét. "Úgy vettem észre, hogy őket is megérinti ez a film, noha egy teljesen másfajta filmnyelven szólal meg, mint a mai alkotások többsége. Nagy reménykedéssel nézek annak a lehetséges együttműködésnek elébe, ami ebből a találkozóból talán kinőhet" – tette hozzá.

A filmes találkozó megszervezésében az ismert zenész, Leslie Mandoki segédkezett, akivel régi az ismeretsége Ákosnak. 1999-ben Mándoki kérte fel a Tarzan című rajzfilm Phil Collins által írt dalainak a magyarítására, majd a magyar változat előadására is. Ennek folytatásaként nemrég ismét Leslie Mandoki stúdiójában járt Ákos, mert az új Mándoki Soulmates-album egyik számának magyar szövegét írta, és ő is énekelte fel a lemezre.

"Az a megtiszteltetés ért, hogy komoly világsztárok által játszott muzsikára énekelhettem, és ezért gáláns munkadíjat állapított meg Leslie, de mondtam, hogy köszönöm, nem kérem ezt a gázsit, hanem azt szeretném kérni, hogy próbálja meg a filmemet eljuttatni olyan emberekhez, döntéshozókhoz Németországban, akik esetleg komolyabb nézősereghez el tudják majd vinni. Ennek a gondolatnak a következménye volt ez a találkozó, hogy ebből aztán lesz-e valami, azt még nem tudom, de nagyon örülök neki és hálás vagyok, hogy valaki ezt az ügyet így felkarolja" – mondta az elsőfilmes alkotó.

Újabb két film forgatókönyvén is dolgozik, de most nem jut rájuk ideje: a zenekarral készül a június 3-án induló turnéra, emellett pedig a december 16-i akusztikus műsor szerkesztésével, hangszerelési munkáival foglalkozik, ezért talán a koncertszünet idején, augusztusban lesz ideje arra, hogy visszatérjen a félbehagyott forgatókönyv-ötletekhez.

"Az, hogy az ember egy forgatókönyvhöz vázlatot ír, még nem forgatókönyv, és az elkészült forgatókönyv még nem leforgatott film, tehát még hosszú időnek kell eltelnie, mire ebből valaha film lehet, ha egyáltalán újra esélyt kapok rá. Mindenesetre ez az a műfaj, amely a leginkább foglalkoztat és amelyben minden egyesült, ami engem valaha is érdekelt: a versmondástól a történetmesélésen át a képi megjelenítésig és a zenéig" – mondta Ákos.