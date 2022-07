Carlos Santana összeesett a színpadon, kórházba szállították – videók

A Deadline, amit a 24.hu szemlézett, azt írja, hogy ijesztő pillanatokat élhettek át Carlos Santana legutóbbi fellépésén a rajongók: a zenész Detroitban lépett fel, amikor a koncert egy pontján előbb nagy nehezen leült a dobokhoz, majd miután kollégái siettek megnézni, mi lehet a baj, láthatóan elvesztette az eszméletét.

A stáb ezt követően egy nagy fekete ponyvát húzott ki, hogy ne lehessen látni, mi történik. Később, mikor a színpadról kivitték a gitárost, integetett a közönségnek is.

#BREAKING Carlos Santana being treated by EMS after a “serious medical emergency” at #pineknob - audience asked to leave - and pray.

Full video ? https://t.co/q8BmgTYpJO pic.twitter.com/szeHAAD69n — Theeshaderoomed (@Theeshaderoomed) July 6, 2022